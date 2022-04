Una il·lusió que es dilueix

L'Atlètic Balears suma tres empats consecutius i des de l'arribada d'Eloy Jiménez a la banqueta blanc-i-blava, només ha sumat sis punts de quinze possibles. La darrera victòria de l'equip fou el passat sis de març en el camp de l'Alcoyano (2-1), en el que va ser el primer partit del nou tècnic.

L'equip dirigit per Jiménez és quart i ja és només un punt d'abandonar les posicions de playoff i haurà de començar a sumar de tres en tres si vol mantenir les opcions d'ascens. Queden vuit jornades, entre elles destaquen els duels contra tres rivals directes, el Castellón, el Reial Madrid Castilla i el San Fernando, i el partit a l'estadi del Villarreal B, el segon classificat.

No serà una tasca fàcil pels mallorquins que han anat diluint-se durant la temporada. Els aficionats balearicos han vist com el seu equip ha passat de ser la sensació de la Copa del Rei i ser admirats per tot el món del futbol, a ser un equip amb una clara falta de pegada i en el qual se li ha complicat la classificació.

L'entrenador ha de començar a millorar els seus resultats si no vol veure com la il·lusió del playoff i les opcions a l'ascens s'acaben esfumant.