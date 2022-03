La FFIB es reuneix en el Dia de la Dona per visibilitzar el paper de la dona en el futbol

La Federació de Futbol de les Balears (FFIB) s'ha reunit aquest dimarts per celebrar el paper de la dona en el futbol.

Segons ha informat la mateixa FFIB, el president de la Federació, Miquel Bestard, ha volgut celebrar el 8M el paper de la dona en el món del futbol i s'ha fet una fotografia de grup amb les treballadores de la Federació, directives i responsabilitats dels clubs.

El protagonisme de les dones en l'àmbit del futbol augmenta cada vegada més, però encara queda molt de marge de millora per aconseguir la igualtat total. Així ho ha explicat el responsable de la Comissió del Futbol Femení, Maria Jesús Tamurejo.

«Aquesta Federació aposta per la igualtat, Miquel Bestard té un el seu equip sis directives, el personal de la FFIB està compost per dones compromeses i competents, i tant a l'elit com en el futbol amateur trobam cada vegada més jugadores, directives i entrenadores de les Illes», ha assenyalat Tamurejo, qui a la vegada ha apostat per «continuar millorant», ja que encara «queda feina per fer en favor de la igualtat, la participació de la dona en el futbol i el seu compromís en la visualització i reconeixement».