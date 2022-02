Xavi Calm deixa de ser l'entrenador de l'Atlètic Balears

L'Atlètic Balears ha anunciat aquest dilluns que Xavi Calm deixa de ser l'entrenador del primer equip. El tècnic arribà a la banqueta blanc-i-blava el passat mes de març i va substituir a Jordi Roger, de qui era el segon entrenador d'ençà que Roger arribà al club el juliol de 2020.

Calm agafà l'equip, al costat de Joan Vich, quan només faltaven dues jornades de la primera fase de la campanya passada i sis de la segona. El nou equip tècnic aconseguí sis victòries, un empat i una derrota a la darrera jornada de lliga, quan l'equip ja no es jugava res. La temporada acabà amb l'ascens a la nova 1a RFEF.

Enguany, tot i la bona imatge de l'equip a la Copa del Rei, la mala dinàmica en aquests darrers partits, ha fet que el club aposti per un canvi per intentar tornar a lluitar per la part més alta de la classificació.

Calm ja s'ha acomiadat de la plantilla i està previst que es presenti un nou entrenador en les pròximes hores.