Mariona Caldentey: «Sempre donam el cent per cent i per això avançam com ho estam fent»

La jugadora mallorquina Mariona Caldentey ha assegurat que ha tengut «una recuperació bona» de la lesió muscular que l'ha tenguda allunyada dels terrenys de joc durant vuit setmanes i ha deixat clar que a la selecció totes donen «el cent per cent» i per aquest motiu estan progressant tan ràpidament.

«Estic molt bé, molt contenta, les jugadores volem jugar i quan no podem, és fa més difícil. Han estat vuit setmanes llargues, però la recuperació ha estat bona, em trob bé i estic feliç d'estar aquí i jugar amb la selecció», afirmà Caldentey aquest dimecres.

En aquest sentit, la jugadora del FC Barcelona ha deixat clar que cap jugadora jugarà amb menys intensitat per por a una lesió a mesos de l'Eurocopa. «Som un equip molt competitiu que va sempre a guanyar i a donar el cent per cent en els partits, els entrenaments o en els jocs d'activació. Aquesta opció (la de jugar amb por a lesionar-se) no existeix i per aquest motiu estam avançant com ho estam fent», ha remarcat.

A més, l'actual guanyadora d'Europa, ha continuat parlant de la seva felicitat per jugar amb la selecció espanyola. «Crec que representar a la selecció jugui contra qui jugui és un honor i, a més, quan pots jugar contra les millors, tens un plus», ha afegit de cara a un torneig on competiran amb potències com Alemanya, Anglaterra i el Canadà.