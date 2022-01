Raíllo ja té data de tornada

El Reial Mallorca anuncia la tornada d'Antonio Raíllo a la dinàmica del grup. El capità del primer equip va passar per quiròfan a finals del mes d'octubre per resoldre la lesió que sofria en el turmell esquerre, que només li ha permès competir en la primera jornada de Lliga.

Després de mesos de recuperació, el club ha anunciat que el jugador estarà llest per tornar a les ordres de Luis García Plaza a partir d'aquesta setmana o a principis de la següent.

El jugador andalús ha assegurat que «les sensacions són positives. Després de tant de temps aturat i de la recuperació, ara estic content i feliç i amb sensacions molt positives». També ha afegit que si fos per ell, «tornaria ja», però també és conscient que «la decisió depèn dels serveis metges i del preparador físic. La idea és que a finals d'aquesta setmana o principis de la que ve, començar a treballar amb el grup».

El central torna per convertir-se en un reforç de luxe per la segona volta, en la que l'equip lluitarà per assolir el seu gran objectiu, la permanència en la màxima categoria. «Venc a aportar il·lusió. Aquesta que es té com un nin petit que està fent el que li agrada. Aquesta il·lusió es pot contagiar en el grup».