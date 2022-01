[Vídeo] El Mallorca anuncia el seu primer reforç

El Reial Mallorca ha anunciat aquest divendres la primera incorporació del primer equip en aquest mercat d'hivern. El conjunt mallorquinista ha arribat a un acord amb el PSG per la cessió de Sergio Rico fins al final de la temporada.

El porter de 28 anys nascut a Sevilla va debutar a la lliga amb només 21 anys i va guanyar dues Europa League de manera consecutiva amb el Sevilla. Després de quatre temporades sent el porter titular de l'equip, va partir a la Premier League, on jugar pel Fulham. La temporada 2019-2020 es va incorporar a les files del PSG de la Ligue One.

Les seves primeres paraules com a mallorquinista, Sergio Rico ha agraït al club la seva aposta: «Agraesc al club que hagi confiat en jo per afrontar aquesta etapa en el club fins al final de temporada. Tot el món m'ha acollit de meravella i tenc moltes ganes de començar a ajudar a l'equip a aconseguir l'objectiu comú de la salvació».

El porter s'ha definit com un «porter sobri, que dona tranquil·litat a l'equip en defensa. Esper poder ajudar en tot el possible, que agafem fermesa en la part de darrere i sumar punts que és el més important».

Rico compta amb una àmplia experiència en la porteria, amb 40 partits en competicions europees, més de 150 en les màximes categories d'Espanya, Anglaterra i França, i ha debutat amb la selecció espanyola.

Després de les tres sortides de l'equip, Lago Júnior al Huesca, Joan Sastre al PAOK grec i Aleix Febas al Màlaga, arriba el primer reforç a l'equip mallorquinista.