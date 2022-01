Xavi Hernández: «Ni el Mallorca ni el Barça tenen el seu equip de gala. Amb tantes baixes és una bogeria que no se suspengui el partit»

L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha lamentat que a LaLiga «no hi ha sentit comú» perquè el partit d'aquest diumenge davant el Mallorca no s'hauria de jugar. «És una evidència que tenim 17 baixes, 11 per Covid, volem espectacle o què, ni el Mallorca ni el Barça tendran el seu equip de gala, és un partit descafeïnat. Amb 17 baixes, que no se suspengui el partit em sembla una bogeria», ha declarat.

«Estam en una situació límit, tenim 17 baixes perquè recuperam Umtiti sembla, entre lesions i Covid, si hi hagués una mica de sentit comú es veuria que això adultera la competició. Enguany s'ha suspès un partit perquè quatre jugadors sud-americans no arribaven a temps de jugar-lo», ha dit en roda de premsa.

El preparador barcelonista ha reconegut que no entén per què LaLiga no suspèn el partit quan el seu equip té 17-18 baixes en el i el Mallorca també s'ha queixat de la seva situació. «El Mallorca també s'ha queixat de molts casos. No és una queixa, una excusa, és un tema de sentit comú, és una realitat. L'entrenament amb distàncies també és complicat. El Reial Madrid-Barça en bàsquet s'ha suspès. Hem de competir i guanyar perquè necessitem els punts», ha insistit Xavi.

«El Mallorca està en una situació semblant a la nostra, per ventura menys. LaLiga ens obliga, jugarem perquè per a nosaltres és una necessitat són una urgència els tres punts. En l'entrenament ja vàrem haver de fer coses estranyes, per la distància social, és una situació caòtica per als entrenadors», va afegir.

D'altra banda, Xavi s'ha mostrat esperançat perquè la negociació per la renovació de Dembelé acabi bé.

El tècnic català ha celebrat el fitxatge de Ferran i no ha volgut parlar de Morata ni Haaland. «Ferran ve ja preparat, ha tengut grans entrenadors. És un fitxatge espectacular. Tenim a Ferran i a Dani Alves, ja són dos fitxatges que ens milloraran molt. La resta són hipòtesi. Parlarem dels que tenim».

Xavi ha explicat que Pedri, Ansu Fati i Memphis apuren la seva recuperació però no estaran encara aquest diumenge.