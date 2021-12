Mariona Caldentey visita el Consell i agraeix el premi Jaume II

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acompanyada per la directora insular d'Esports, Margalida Portells, ha rebut aquest dilluns en audiència l'esportista Mariona Caldentey, guardonada recentment amb un dels premis Jaume II que atorga el Consell. Caldentey no va poder recollir personalment la distinció durant la gala de lliurament i ha assistit a la convidada a la seu del Consell.

«És un exemple de superació i esforç, i un referent per a totes les mallorquines i mallorquins, especialment per als més joves» ha expressat la presidenta Cladera, que ha lliurat personalment la distinció atorgada per la institució insular, en reconeixement de la seva trajectòria esportiva. «Ens fa il·lusió que en l'esport base, els i les joves esportistes puguin créixer amb aquest referent i els valors que representa una dona mallorquina com na Mariona» ha dit Cladera, que ha aprofitat per desitjar-li una ràpida recuperació i que enguany «tengui tanta sort o més que l'any passat en les seves competicions».

Mariona Caldentey va debutar en primera divisió de futbol femení als 15 anys i als 18 va fitxar pel FC Barcelona, al mateix temps que començà els estudis en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, grau que posteriorment va completar amb èxit. És davantera del Barça i s'ha convertit en la setena futbolista amb més partits de la història del club i la cinquena amb més gols oficials. A més de ser titular de l'equip també ha aconseguit ser convocada de manera regular per la selecció espanyola en els darrers anys. La temporada 2020-2021 ha aconseguit triplet amb el Barça: Lliga, Copa i Champions League, sent una de les màximes golejadores no només del seu equip, sinó també de totes les competicions.