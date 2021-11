El fons d’inversió i Son Moix

El Reial Mallorca anuncià dies enrere que remodelarà Son Moix. Pretén llevar les pistes d'atletisme i convertir i l'estadi en un autèntic camp de futbol. I els doblers? Sortiran del fons d'inversió CVC, que suposaran al Mallorca uns ingressos d'entre 25 i 30 milions d'euros. La Lliga de Futbol Professional ha determinat que els clubs puguin dedicar un 15 per cent dels doblers que han de rebre a pagar deute i un altre 15 per cent a incrementar la massa salarial. El 70 per cent que resta s'haurà d'invertir obligatòriament en infraestructures. Els equips signants de l'acord cobraran el 40 per cent dels fons de forma immediata i la resta en tres pagaments idèntics el juny de 2022, 2023 i 2024.

Eliminar la pista d'atletisme és important, però un dels grans reptes de sempre dels clubs de futbol és fer rendible el seu estadi. El Mallorca disposa avui d'un estadi amb capacitat per a 23.000 espectadors i que només empra un pic cada quinze dies durant uns nou mesos a l'any. És ben evident que està infrautilitzat. Els fons de CVC han de servir per modernitzar Son Moix, però també han de fer possible que sigui un gran generador de recursos econòmics.

Una cosa més, hi ha tres equips de la Lliga de Futbol Professional que no han aprovat l'acord amb el fons d'inversió CVC. Són el Reial Madrid, el FC Barcelona i l'Athlètic Club. No estaria de més escoltar les raons dels dirigents de tres clubs tan poderosos, però d'això en xerraré un altre dia.