Els ambiciosos objectius del Palmer il·lusionen a tot Mallorca

El Palmer Basket Mallorca ha presentat el seu nou projecte aquest dijous en el restaurant del Molinar, Ola de Mar. A la roda de premsa han parlat, en primer lloc, Vicenç Palmer, Xavi Sastre i Marga Puig, i més tard l'entrenador de l'equip i el fitxatge estrella de l'estiu, Oscar Olivenza i Toni Vicens.

Aquesta temporada, la família Palmer, encapçalada pel Vicenç Palmer, membre del Consell Assessor i Patrocinador del nou equip, s'ha unit al Bàsquet Llucmajor per engrescar-se en un projecte molt il·lusionant que pretén ser un referent a l'Illa. Amb el lema, 'Essència balear feta bàsquet', aquest nou projecte vol basar-se, principalment, en tres cames: la il·lusió, l'ambició i la humilitat. L'equip arrancarà des d'una categoria no professional (Lliga EBA) i haurà de lluitar i treballar molt per aconseguir l'objectiu final del projecte, arribar el més a dalt possible.

A la roda de premsa, el director general del club, Xavi Sastre, ha comentat que «és un projecte d'uns amics que els agrada el bàsquet i tenen un objectiu comú».

Per la seva banda, la presidenta del Bàsquet Llucmajor, Marga Puig, ha assegurat que «és un orgull i una alegria formar part d'aquest projecte tan il·lusionant» i ha afegit que «Llucmajor és un club humil, obert al creixement del bàsquet de Mallorca. Estam per ajudar i sumar», ha conclòs la presidenta.

En canvi, Vicenç Palmer ha centrat el seu discurs en el fet que des del primer dia ha vist com tothom a qui comentava el projecte se sumava, formant un grup d'amics i talents complementaris que il·lusiona.

A més, Palmer ha remarcat la importància d'involucrar l'Illa en el projecte «no és un projecte de Palmer, és un projecte de tot Mallorca».

Palmer també ha comentat que la seva estima pel bàsquet ve del seu pare que «durant deu anys va ser el president del Bàsquet Molinar i ens va inculcar aquests valors. A més, he jugat a bàsquet de jove i m'ha deixat amistats de per vida».

Palmer és conscient de la dificultat del repte de vincular una comunitat a l'illa, per aquest motiu creu que la il·lusió és una peça clau del projecte. «Hem de somiar» afirmava i tot i ser conscient que hi haurà moments de dificultats, Palmer reconeix que l'objectiu és pujar de categoria com més aviat millor.



Presentació projecte esportiu



Per altra banda, a la roda de premsa s'ha presentat l'entrenador que liderarà el projecte, Oscar Olivenza, i la nova estrella de l'equip, Toni Vicens. El jugador mallorquí torna a l'Illa just després de proclamar-se campió de la Primera Divisió Argentina i convertir-se en el primer jugador de l'Estat espanyol en aconseguir aquest títol. Vicens reconeix que les seves ganes de tornar a Mallorca han estat determinants per arribar a aquest nou club, encara que també sap que la seva presència a l'equip serà un reclam per a molts altres jugadors de talent.

A més, per la seva banda, Olivenza ha confirmat davant els mitjans que la plantilla no està tancada, encara que el nucli gran del vestuari serà format per jugadors mallorquins i de Llucmajor, també ha avançat que hi haurà incorporacions de l'estranger que s'anunciaran en els propers dies.