Alba Torrens torna a la Lliga onze anys després

L'ala-pivot de Binissalem, Alba Torrens, jugarà en el València Basket la temporada que ve, reforçant el projecte del club taronja per «competir per tot», segons ha anunciat aquest dilluns el conjunt valencià en un comunicat.

«El club reforçarà el projecte per competir per tot i amb aquest objectiu ha arribat a un acord amb la jugadora Alba Torrens (ala-pivot, 1.92, 32 anys) perquè formi part de l'equip taronja la pròxima temporada. La internacional amb la selecció espanyola s'uneix així a Leticia Romero, Ángela Salvadores i Raquel Carrera, jugadores que ja tenien contracte per la següent campanya», ha informat el València Basket.

D'aquesta manera, la jugadora mallorquina torna a la lliga estatal després de més d'11 anys en l'estranger, els vuit darrers en l'Ekaterimburgo. La interior ha estat una peça important de l'equip rus amb una mitjana de 10,8 punts, 5,2 rebots, 4,5 assistències i 14,3 de valoració en la darrera temporada.

Torrens ha tengut una exitosa carrera, amb un ampli palmarès que inclou 6 Eurolligues i 3 Supercopes d'Europa, 1 Lliga i 1 Supercopa espanyoles, 1 Lliga, 3 Copes i una Supercopa a Turquía i 7 Lligues i 2 Copes a Rússia. Amb la selecció ha aconseguit un total de vuit medalles: dues d'or (Eurobasket 2013 i 2017), dues de plata (Mundial 2014 i JJOO 2016) i quatre de bronze (Eurobasket 2009 i 2015 i Mundial 2010 i 2018).

Individualment, ha estat dues vegades MVP de l'Eurolliga (2011 i 2014), una vegada MVP de l'Eurobasket (2017), dues vegades Millor Jugadora d'Europa (2011 i 2014) i ha format part en tres ocasions del Cinc Ideal en un Europeu (2013, 2014 i 2017) i una en un Mundial (2014).