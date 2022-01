El Palmer Palma cerca la seva primera victòria de la temporada enfora de Son Moix

El Palmer Alma Mediterrània Palma viatjarà aquest divendres a Melilla per cercar la primera Victòria fora camp de la temporada. L'equip dirigit per Pau Tomàs i Álex Pérez ha treballat Durant la setmana preparant un partit tremendament important pels interessos del conjunt mallorquí que iniciarà a Melilla, de manera virtual, ja que li falten dos partits per tancar de manera real la primera Volta, una segona part de la competició molt exigent. El partit, que començarà a les 20.45 hores, marcarà el començament d'un tram de la temporada molt intens amb partits ajornats entre setmana, i de la segona volta en cap de setmana.

De cara al duel en el Pabellón Ciudad de Melilla, els mallorquins no podran comptar amb Pol Figueras, ja que el capità es troba confinat després de ser positiu en Covid-19, ni amb Joel Kanyinda que segueix treballant en recuperar-se de les molèsties que li han impedit estar amb l'equip en les darreres jornades. La resta de jugadors estaran a disposició dels dos tècnics.

Davant, estarà un Melilla Sports Capital que, comandat des de la banqueta per Arturo Álvarez, compta amb jugadors destacats com Nedim Dedovic, Adrián Chapela, Nikola Rakocevic o Álex Llorca. En la plantilla de l'equip local també hi ha Fausto Ruesga, exjugador del Palma que es va desvincular de l'entitat mallorquina fa unes setmanes i es retrobarà amb els que foren els seus companys.