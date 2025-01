IB3 estrena ‘Els arxius d’en Rafel’, una sèrie documental sobre la vida del tennista mallorquí

IB3 Televisió estrenarà el pròxim diumenge, 2 de febrer, a les 22.15 hores, 'Els arxius d'en Rafel', una sèrie documental de quatre capítols que ofereix una visió inèdita de la vida i la trajectòria esportiva de Rafel Nadal. Els episodis s'emetran cada diumenge, i oferirà als espectadors un recorregut audiovisual excepcional a partir d'imatges exclusives que té IB3 a la seva videoteca.

Aquesta producció audiovisual d’IB3, dirigida per Marc Pons i Franc Subías, constitueix un relat exhaustiu sobre la vida d’un dels millors esportistes de la història, des d’una perspectiva íntima i personal. 'Els arxius d'en Rafel' s'endinsa en la història del tennista manacorí a partir de material enregistrat des de la creació d'IB3 l’any 2005. Un equip de professionals de la cadena va seguir Rafel Nadal arreu del món capturant moments únics que permeten descobrir la seva essència més autèntica, tant dins com fora de les pistes.

El primer episodi, que s’emet dia 2 de febrer, aborda els orígens d'una llegenda: des dels seus inicis a Manacor fins a la seva primera victòria a Roland Garros. Descobrirem com va ser la infància de Rafel Nadal sota la tutela del seu conco Toni Nadal, com creix a passes de gegant sota l’ombra i la companyia de Carlos Moyà i com aconsegueix superar el millor tennista del moment, Roger Federer. A més, viurem des de dins com va ser el primer any del tennista al circuit professional arreu del món. De l’èxit del seu primer Grand Slam a la lesió que va estar a prop de forçar la seva retirada.

El segon capítol, que s’estrenarà diumenge 9, mostra el Rafel més personal, la seva passió per la mar i el futbol, i el seu camí cap a la recuperació després de moments complicats. El tercer episodi narra el seu ascens fins al número u del món, que culmina en la històrica final de Wimbledon contra Roger Federer. Un capítol que s’oferirà per IB3 Televisió el diumenge 16 de febrer. Finalment, el quart episodi, que s’emetrà dia 23, se centra en la seva rivalitat amb Novak Djokovic i el seu llegat en el món del tennis.