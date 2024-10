IB3 prepara una plataforma de contingut d'entreteniment i educatiu per a infants

IB3 Júnior és el nou projecte destinat al públic infantil que l’Ens Públic de la Ràdio i la Televisió prepara. Consisteix en la creació d’un espai que, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, reunirà contingut d’entreteniment i educatiu per a infants i, alhora, alfabetitzarà en matèria audiovisual alumnes de diferents centres escolars. El contingut, produït per Mom Works, es podrà veure, a partir del 2025, per IB3 Televisió, pel canal de YouTube d’IB3 i en un futur per la plataforma d’IB3.

Tallers d’alfabetització audiovisual

Els escolars són clau en aquest projecte audiovisual perquè faran una part del contingut audiovisual d’IB3 Júnior. Per això, s’han posat en marxa els tallers d’alfabetització audiovisual a les aules de diferents centres escolars. Els primers a participar en aquests tallers han estat els alumnes del CEIP s’Aranjassa, que han rebut tallers teòrics fets a l’aula i uns de pràctics, com l’elaboració del guió del reportatge i l’enregistrament posterior.

Visites a les instal·lacions d’IB3

Un cop realitzats els tallers a l’aula, el infants visitaran les instal·lacions d’IB3 Televisió per conèixer de més a prop com funciona aquest mitjà de comunicació. Aquesta setmana, han estat els alumnes de cinquè i sisè de primària del CEIP s'Aranjassa els que han fet un recorregut per diferents espais de l’ens, acompanyats per la nova mascota d’IB3, el moixet Júnior. Junts han visitat el plató, la redacció i control de realització dels serveis informatius, el plató del magazín Cinc Dies, l’àrea d’estilisme, i han pogut participar en directe en el magazine Ara anam, on han contat com han viscut aquest experiència, que consideren que ha estat «molt interessant i divertida».

Píndoles educatives

Després de les tres jornades de feina amb el centre escolar, el contingut enregistrat a les aules i a la televisió amb cada una de les escoles servirà per fer unes píndoles educatives que s’albergaran en un futur en el nou contenidor infantil IB3 Júnior, que es preveu que es comenci a emetre a partir del primer trimestre de 2025.

Els vídeos creats formaran part de la programació d’IB3 Júnior, per donar a conèixer la feina que es fa des de l’ensenyament i animarà les escoles a seguir en la línia de l’alfabetització audiovisual.

La mascota Júnior

Un dels principals protagonistes d’aquest nou espai infantil d’IB3 és la mascota Júnior, un muppet en forma de moix que serà l’encarregat de guiar els més petits en continguts educatius i d'entreteniment, amb la voluntat de promoure la curiositat i l'aprenentatge d'una manera divertida i interactiva. Júnior arriba a IB3 de la mà de l’actriu Aina Zuazaga.