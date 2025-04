II Trobada de Dones dels Països Catalans: «Hem de fer la xarxa de dones més gran i més diversa, per a treballar pel País i per la gent que l’habita»

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, nascut a les Illes Balears i que reuneix dones d’arreu del territori, s’han cita a Mallorca els passats dies 28, 29 i 30 de març de 2025, «per tal d’analitzar la situació sociopolítica, ambiental, cultural i lingüística de la nació completa i per establir vincles entre nosaltres, fer xarxa, reforçar l’estructura del Col·lectiu i pensar accions i formes d’organització per dur-les endavant de forma conjunta». Així ho han explicat aquest dimecres, 2 de març, en un comunicat enviat als mitjans, el qual adjunta la Declaració amb les conclusions extretes de les jornades, i que es reprodueix íntegrament en finalitzar aquest text.

El Col·lectiu ha celebrat la II Trobada de Dones dels Països Catalans, la qual ha tengut lloc a Palma, amb la participació presencial de dones de Formentera, Ciutadella, Eivissa, Catalunya i Mallorca. A banda, de forma telemàtica, també hi varen participar dones del País valencià i de la Franja de Ponent.

Al comunicat, el Col·lectiu també explica que, a banda de compartir nació, també comparteixen espoli fiscal, massificació turística, problemes d’habitatge, un augment de la demografia que no ha tingut resposta amb polítiques socials sostenibles que integrin dignament la immigració i els menors acompanyats, i un model econòmic i social depredador i obsolet. «Des del nostre País, hem de començar a plantar cara a les polítiques regressives mundials que no respecten els drets humans, que menystenen les lleis del dret internacional i que pretenen retallar drets i llibertats que, a la humanitat, li ha costat molt d’assolir», han remarcat.

Després d’aquesta anàlisi de resum, el Col·lectiu de Dones dels PPCC ha considerat oportú redactar una primera Declaració que defineixi l'entitat i la cohesioni, a més de fixar els punts en els quals se centrarà la seva acció.

Declaració de Dones dels Països Catalans (Illes Balears, 29 de març de 2025)

«El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, nascut a les Illes Balears, el formam dones que tenim clar el nostre àmbit nacional, coneixem la història, la llengua i la cultura que compartim, que ens identifica i ens cohesiona. És la nació cultural catalana, que podria esdevenir nació política, si així ho expressa la ciutadania de cada part del territori de forma democràtica i pacífica.

Compartim la idea de bastir un projecte independentista que, de forma pacífica i democràtica, ens pugui aconduir a construir un nou estat d’Europa, que sigui pilar de la justícia social, la pau, la salut, la investigació, el repartiment de la riquesa, que es basi en un nou model econòmic i social construït des del punt de vista de l’economia feminista i que respecti els drets col·lectius dels Pobles.

Som dones que trepitjam territori, que ens comprometem en la defensa de diferents causes, que establim vincles entre nosaltres, que volem conèixer la història i els espais on altres dones han desenvolupat la seva vida i han deixat la seva petjada. Dones que han tingut un paper rellevant en la història i que, molt freqüentment, han estat invisibilitzades en el camp de la política, l’educació, la cultura, l’art, el sindicalisme, el feminisme, les cures, la defensa del País i dels drets humans, la pau i tants d’altres temes on les dones han fet feina. Volem posar-les en valor i treure-les de l’oblit.

Les Dones dels PPCC tenim la voluntat de construir una xarxa entre nosaltres per analitzar, reflexionar, proposar accions i formes d’organització per poder incidir socialment i política en la presa de decisions a tots els àmbits. Volem que aquesta xarxa es faci efectiva al territori, insular i continental, amb les dones de la Franja, les nord catalanes i les de l’Alguer. I més endavant volem establir lligams i col·laboració amb dones de nacions sense estat i dones de l’àmbit internacional.

Les dones hem estat sempre motor de les lluites per la llibertat, pels drets socials, per la justícia i estem convençudes que el feminisme és un dels moviments revolucionaris actuals més importants de món.

Volem ser dignes hereves de les dones que ens han precedit, les del passat llunyà i les més properes, les del País i les de la resta del món, mestres i pioneres en fer sentir la seva veu, en combatre opressions, en marcar pautes d’actuació dignes per a les dones i per al conjunt de la societat, en tombar barreres, en obrir camins de llibertat i d’igualtat social per a les dones. Treballarem, ara i aquí, per continuar la lluita feminista i transmetrem el seu llegat -ideològic, cultural i activista- a les dones més joves perquè puguin continuar el camí. Camí que som conscients que, per poder transitar-lo i arribar a construir una societat igualitària, feminista, justa, solidària i feliç, necessitarem compartir-ho amb el conjunt de la societat. Recollim l’agenda feminista internacional per contribuir a fer-la efectiva.

Expressam el nostre compromís ferm en la defensa de la llengua catalana. Des de les institucions del País sencer i des de la societat civil s’ha de treballar fermament per la normalització de l’ús del català a tot el domini lingüístic, s’ha de fer de forma continuada, coordinada i a tots els àmbits.

Volem veure clarament on som, conèixer a fons el context sociopolític i cultural en què ens trobam immerses i estructurar tot allò que puguem fer. Som coneixedores de la influència que té la geopolítica, així com del paper de les estructures de l’estat espanyol i francès, sobre els Països Catalans.

Treballarem per construir la Pau. Promourem la implicació social de la població en moviments democràtics i participatius. Volem confluir amb altres dones, persones i entitats, dins i fora de les nostres fronteres, que ja treballen per la PAU perquè la veu de les dones sigui escoltada i puguem influir en la presa de decisions.

Per tot això quedam emplaçades a posar en marxa les nostres propostes, fer de cada dia la xarxa de dones més gran, més diversa i més ben comunicada per poder treballar pel País i per la gent que l’habita».