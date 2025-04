Donald Trump declara la guerra comercial al món i imposa aranzels del 20% als productes europeus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres, i ha batejat com el Dia de l'Alliberament, aranzels d’un 20% a les importacions de productes provinents de la Unió Europa i d’un 54% a les de productes de la Xina.

«Els cobrarem aproximadament la meitat del que ells ens cobren i ens han estat cobrant. Així que les tarifes no seran totalment recíproques», ha avisat en una roda de premsa des dels jardins de la Casa Blanca.

A més, ha assenyalat que imposarà un «aranzel general» d’un 10% a la resta de països no afectats per aquests aranzels recíprocs; és a dir, aquells que no imposin aranzels a les importacions provinents dels Estats Units.

Prèviament, en el discurs ja havia apuntat a la UE per «prohibir» la major part d'importacions avícoles des dels Estats Units mitjançant mesures no aranzelàries.

«Volem enviar-vos els nostres cotxes, volem enviar-vos-ho tot, però no agafarem res del que tengueu», ha indicat sobre la suposada actitud del 'club comunitari'.

Entre els menys afectats estarien el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanza, el Brasil o, fins i tot, l'Argentina, amb uns aranzels del 10%. En general, les nacions llatinoamericanes han estat castigades amb un 10%, amb l'excepció de Nicaragua, amb un 18%.

El president ha avisat que els països que vulguin una exempció als aranzels decretats «hauran de canviar la seva política comercial, deixar de manipular les divises i incrementar les importacions dels Estats Units».

D'altra banda, Trump ha quantificat en 6 bilions de dòlars (5,525 bilions d'euros) les inversions que desembarcaran al país per les mesures anunciades.

Aranzels als automòbils

A l'inici de la seva intervenció, Trump ha anunciat uns aranzels del 25% a la importació de cotxes estrangers des d'aquesta mitjanit amb l'objectiu de «fer Amèrica gran de nou» i rellançar el sector.

«Durant dècades, el nostre país ha estat saquejat i violat per nacions properes i llunyanes, tant amigues com enemigues», ha assegurat Trump.

Així, ha afirmat que «els treballadors de l'acer, de l'automòbil, els agricultors i els artesans qualificats [...] han patit realment molt, han vist amb angoixa com dirigents estrangers han robat els nostres llocs de treball, com uns tramposos estrangers han rapinyat les nostres fàbriques i com uns estrangers carronyers han destrossat el nostre vell bonic somni americà».