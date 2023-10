[VÍDEO] El missatge viral d'una catalana d'origen senegalès: «Volem que ens parleu en català i no en castellà»

‘El foraster’, un dels programes més populars de TV3, presentat per Quim Masferrer, va visitar la població de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Allà, una de les veïnades entrevistades, Mamarena, va conversar amb Masferrer i el missatge a favor de la normalitat lingüística respecte als nouvinguts s'ha fet viral a les xarxes socials: «Volem que ens parleu en català i no en castellà».

Mamarena és una veïna de Sant Pere Pescador d’origen senegalès que, tot aprofitant la presència de la televisió pública al poble, va decidir donar una explicació contundent sobre la llengua catalana i els nouvinguts que no ha deixat ningú indiferent.

Així, Mamarena lamenta que sovint la gent s'adreça als nounvingut en castellà i reclama que ho faci en la llengua pròpia dels Països Catalans: «A mi m’agrada molt parlar català. I m’agradaria també que la gent sempre que s’adreci a nosaltres ens parlin en català, així d’aquesta manera podrem aprendre a parlar en català també. És que quan venim de nou, ens parlen en castellà i resulta que aquí són catalans. I després ens pregunten que per què no parlem català. I jo penso que la culpa és d’ells, des d’un principi haurien de fer-ho. He tingut la sort de tenir veïnes que són supermaques i sempre m’han ensenyat a parlar català. També he fet cursos de català i m’han ajudat molt».

Finalment, i aprofitant la conversa, Masferrer es mostra sorprès i li demana a Mamarena que aprofiti el moment per a llançar un missatge sobre el tema: «Volem que ens parleu en català, i no en castellà, en català cada dia com ho feu entre vosaltres. Així aprenem nosaltres també a parlar català».