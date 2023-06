Un mallorquí a First Dates rebutja una segona cita perquè no vol compartir la vida amb algú que no parli català

El programa de cites a cegues First Dates, de la cadena espanyola Cuatro, ha emès aquest dimarts un episodi on un dels solters protagonistes era en Jaume, un home mallorquí que viu a Artedó, un poble de tan sols 10 habitants prop de la Seu d'Urgell.

En Jaume explica al principi de l'episodi que busca una companya de vida que comparteixi el mode de vida que ell duu, que li agradi la muntanya i la tranquil·litat. «M'agradaria que la persona amb qui he de compartir la vida fos catalanoparlant».

La dona amb qui té la cita, Yolanda, viu molt a prop d'Alacant, però parla en castellà. Explica que entén perfectament el català i el podria parlar, però «no li surt fluït». El tema de la llengua, entre altres motius com la distància i perspectives vitals diferents, porta en Jaume a decidir no voler continuar coneixent a la noia: «el castellà no és la meva llengua, ni la llengua amb la qual m'he criat, no m'agrada parlar-lo i vull que el meu ambient familiar sigui catalanoparlant».