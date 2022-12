IB3 estrena dos capítols especials de la sèrie Pep sobre la corresponsabilitat en la cura de gent gran

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, acompanyada del director general d’IB3, Andreu Manresa, ha explicat la iniciativa sorgida de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat per finançar la producció especial de dos capítols de la sèrie Pep d’IB3 Televisió sobre la corresponsabilitat en la cura de gent gran.

Pep relata la història d’en Pep, un petit empresari d’èxit que veu com la seva vida canvia quan el seu pare, en Josep, és diagnosticat d’Alzheimer. La sèrie, produïda per Singular i dirigida per Ferran Bex, Juan Ortega i Miquel Verd, ja va per la tercera temporada d’emissió si bé aquests dos capítols són un especial.

La consellera Garrido ha explicat que «el Pla Corresponsables insta els governs a la realització d’una campanya divulgativa i formativa bàsica amb l’objectiu de facilitar la cura de gent gran compartida, per sensibilitzar la ciutadania de les Illes Balears en matèria específica de corresponsabilitat, partint de la nostra realitat actual» i és per això que mitjançant la producció i posterior divulgació de dos episodis especials de la sèrie Pep es podrà complir amb aquests objectius.

La producció d’aquests dos programes amb el contingut formatiu esmentat té un cost de 147.869,65€ (IVA inclòs). El pressupost assignat al Pla Corresponsables per a l’exercici de 2022 és de 190 milions d’euros, dels quals 4.920.608,76 euros corresponen a les Illes Balears.

Els dos episodis, d’una durada de 44 minuts cada un, que contindran el contingut formatiu bàsic que es vol transmetre en matèria de corresponsabilitat, s’emetran els propers dies 25 de desembre i 1 de gener, a les 22 h, ha detallat el director general d’IB3, Andreu Manresa. Manresa també ha destacat que «la nostra ràdio i televisió són un reflex d’aquesta societat i amb aquests capítols s’il·lustra una societat diversa i transversal».

A la roda de premsa també hi han assistit el director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Miquel Àngel Coll, i el director d’IB3 Televisió, Joan Carles Martorell.

Pel que fa a propietat intel·lectual dels programes produïts, correspondrà un 60% a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i un 40% a l’Ens Públic, la qual cosa permetrà que, un cop emesos per televisió els episodis, el Govern en pugui fer també la divulgació que consideri oportuna.

Cal recordar que la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), en l’article 4.1 estableix que l’exercici de la funció de servei públic de l’EPRTVIB té com a finalitat, entre d’altres, promoure i fomentar els valors cívics, l’educació i la responsabilitat social, i promoure de manera activa la igualtat entre les dones i els homes, cosa que implica l’execució dels projectes inclosos dins el Pla Corresponsables, com ara els relatius a plans de formació en corresponsabilitat i cures destinats als homes.

Un 18 % més de pressuposts a producció pròpia

Des del Govern de les Illes Balears apostam per la producció pròpia, tant amb iniciatives com la dels capítols especials de Pep com amb l’augment de més del 18 % del pressupost destinat a la producció pròpia. Per al Govern és una prioritat donar el màxim suport a la producció pròpia de les Illes Balears, per expandir i reforçar el teixit de creadors, professionals i empreses del sector audiovisual de les nostres illes. Per aquest motiu, en els pressuposts de l’any 2023 s’ha previst un increment d’1,5 milions d’euros d’assignació per a producció pròpia, amb l’objectiu de donar més suport al sector audiovisual de les Illes Balears. D’aquesta manera, el crèdit total per a producció pròpia durant el 2023 serà de 8.500.000€ per a la televisió i d’1.150.000€ per a la ràdio.