'Jasmine i Jambo', la nova aposta infantil d’IB3 Televisió per als matins dels dissabtes

El públic infantil també és protagonista de la nova temporada d’IB3 Televisió amb l’estrena de la primera temporada de la sèrie musical i animada ‘Jasmine i Jambo’, basada en l’amistat i la música. Compta amb les veus dels artistes Tomeu Penya i Anna Moliner. Consta de 26 capítols de set minuts i s'adreça tant al públic més petit, de 0-6 anys. S’emetran de dos en dos a partir d’aquest dissabte a les 8.50 h.

Els protagonistes són dos amics apassionats per la música que viuen en un lloc on tot és músical, Soundland. La música i les cançons són de Marc Parrot i les veus d’Anna Moliner i Tomeu Penya. Està dirigida per Sílvia Cortés i produïda per Marta Alonso.

Gran Premi a la Millor Sèrie Internacional al Festival Écran Jeunesse

La sèrie ha obtrngut el premi a la Millor Sèrie Internacional Festival Ecran Jeunesse i la nominació de Quality in Children’s TV Worldwide (Prix Jeunesse International). Està produïda per Teidees, en coproducció amb Televisió de Catalunya (TV3) i amb la participació d'IB3 i de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

A més de les emissions per televisió, els capítols estaran disponibles a IB3.org/carta i a youtube.com/IB3junior.