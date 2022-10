El nou SX3, en marxa a partir d'aquest dilluns: vol ser el nou referent de l'entreteniment infantil en català

Aquest dilluns, 10 d'octubre, s'estrena el nou SX3, el nou projecte infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que neix com una gran plataforma digital de continguts per convertir-se en el referent de l'entreteniment infantil en català. Des de les 6.00 del matí, les noves propostes del SX3 ja seran accessibles des de les apps, que caldrà baixar o actualitzar, el nou web i la skill d'Alexa, a més de l'emissió al llarg del dia pel canal de televisió.

El nou SX3 (pronunciat Super3) no és només un canal de televisió, sinó que neix com una gran plataforma digital de continguts destinada al públic infantil, per tal d'acostar tots els continguts i productes a l'usuari a tot arreu i des de qualsevol dispositiu. Per això, l'estrena del SX3 inclou una app nova per a televisors intel·ligents, una app nova per a mòbils i tauletes, un web responsiu nou, l'actualització de la skill d'Alexa, canals nous a les xarxes socials, amb la idea de crear grans comunitats de famílies i mestres i també de preadolescents, i una oferta sonora nova en podcast de Catalunya Ràdio. Entre els projectes d'àudio, hi ha les propostes consolidades de 'L'ofici d'educar', amb Elisabet Pedrosa, i 'KidsX3', amb Pau Guillamet, adreçats a pares i escoles, a més de continguts nous amb espais com 'Van fer història' i 'Superheroïnes'.

A partir de dilluns, 10 d'octubre, a les 6.00, els seguidors del SX3 es podran descarregar una app de vídeo nova per a televisors connectats i un servei d'HbbTV, que oferirà, a més de l'emissió en directe, els catàlegs de sèries i programes de l'S3 i l'X3 a la carta, amb especial atenció a la música, en el cas dels petits, i a la interacció, en els més grans. En cas que ja tinguin instal·lada l'app al televisor, només s'haurà d'actualitzar.

Per poder dur el SX3 al mòbil, s'estrenarà una app nova per a mòbils i tauletes, iOS i Android, amb una funcionalitat extra pensada especialment per als pares i mares, que els permetrà controlar el temps de consum de cada sessió. Aquesta nova app integra, a més a més, la possibilitat d'incorporar-hi el carnet virtual del club Super3, la clau per accedir a un munt d'activitats i experiències al llarg del territori. Com en el cas dels televisors connectats, aquells usuaris que ja tinguin l'app instal·lada als seus dispositius només l'hauran d'actualitzar.

El nou SX3 també disposarà d'un web responsiu nou, on tant els infants com els adults trobaran tots els continguts audiovisuals de la CCMA i també jocs, tests, eines de dibuix i les noves Zona S3 i Zona X3, uns espais pensats per a la comunitat i la participació.

Al web també s'estrenarà un espai dedicat directament a Famílies i escoles, on els adults trobaran articles, anàlisis de contingut, propostes, activitats i tot tipus de recursos destinats a acompanyar el seu rol com a tutors. A banda, al web no hi faltarà el carnet del club: des d'aquí es podran fer els nous carnets i gestionar totes les dades d'usuari.

El 10 d'octubre també s'actualitza la skill d'Alexa de l'S3, que oferirà una col·lecció triada de contes de l'S3 en format sonor, perquè els més petits puguin gaudir de la narrativa sense necessitat d'una pantalla. La skill, dissenyada pensant en nens d'entre dos i cinc anys, incorpora diàlegs divertits perquè l'infant en gaudeixi mentre cerca el conte següent.

Finalment, a partir del 10 d'octubre, els seguidors del SX3 el podran trobar als dos canals de YouTube que s'han creat, S3 i X3, amb una oferta més centrada en els interessos dels nens. A Spotify trobaran tota la música d'estrena i seguiran gaudint de tota la història musical del SX3.

Amb la idea de crear una gran comunitat de famílies i mestres que comparteixen recursos i experiència, les xarxes actuals del SX3 es transformen en Som SX3 i creixen amb perfils nous a Instagram i Telegram. El SX3 també s'estrena a TikTok i continua a Instagram per poder oferir continguts en català en aquests entorns.

Així mateix, el SX3 també creix amb una oferta sonora nova en format podcast, amb propostes de continguts en àudio per a petits i grans, que es podrà trobar a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music i iVoox.

Nova imatge

En aquesta nova etapa, el SX3 ha renovat completament la seva imatge i s'ha dividit en dues franges o mons, l'S3, per als més petits, i l'X3, adreçat als infants una mica més grans que tenen altres inquietuds i busquen altres continguts.

La imatge gràfica de l'S3 està basada en figures geomètriques arrodonides i té el corall com a color predominant. Tot plegat, orientat a generar un entorn en què infants i famílies puguin aprendre, compartir moments i es diverteixin amb el seu contingut.

La marca X3 té els colors verd i el lila com a predominants. A través d'elements gràfics basats en la X i les formes més estilitzades es genera un entorn ple d'energia, dinamisme i, sempre obert a la participació dels usuaris.

Continguts per a tots els públics

Pel que fa als continguts, la franja de l'S3 s'estrenarà aquest dilluns amb les novetats de 'Numberblocks', amb què els infants aprendran a comptar tot jugant i cantant, o 'Titó', el nou espai que combinarà la descoberta del territori i la natura amb la diversió i la cultura, les frases fetes i les cançons tradicionals, l'anglès i l'activitat física. Dins del món del S3 també s'estrenarà la sèrie 'Jasmine & Jambo', que compta amb la música original de Marc Parrot i amb les veus d'Anna Moliner i de Tomeu Penya, i 'Uau Ka Kau', protagonitzada per un simpàtics muppets i amb cançons molt animades creades per dos dels components d'Els Catarres. La música també serà la protagonista de 'La La Là', a partir del dia 17, amb cançons tradicionals catalanes, que ha versionat Dani Vega, component del grup Mishima. A més, a l'oferta de l'S3 no hi faltarà el Mic, el gran amic de peluix dels més petits.

Pel que fa a la franja X3, a partir d'aquest dilluns 10, el públic podrà connectar amb David Itsme i Maria Bouabdellah, els conductors del nou magazín interactiu 'Ràndom', i també podrà descobrir qui s'amaga darrere de les caretes dels protagonistes de

la sèrie transmèdia 'Projecte Beta'. Ja fa uns dies que el videoclip del tema 'Creu-me!', interpretat pels integrants del grup Beta, està disponible a les plataformes. Una altra de les novetats serà l'aventura interactiva 'Lara i Kali', amb una missió per complir a cada capítol.

Els més nostàlgics podran recuperar programes mítics al nou espai 'L'hora boomer', amb propostes com les històries del primer Super3, 'Les aventures del Capità Enciam', 'Judes Xanguet i les maniquins' o 'Yu Yu Hakusho: Els defensors del més enllà'.

A partir d'aquest dilluns també estaran disponibles al món X3 noves ficcions, com 'Hoodie' o 'ZombieLars', i els nous animes 'Inazuma Eleven', 'Haikyu!!' o 'Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba'. I més endavant hi haurà noves estrenes, com 'Ronja, la filla del bandoler' o la pel·lícula 'My Hero Academia: Dos herois', a més d'altres produccions d'anime protagonitzades especialment per al·lotes.