El Firó de Sóller també torna en directe per IB3

El Firó de Sóller torna aquest dilluns després de dos anys de pandèmia. És per això que IB3 ha organitzat una programació espacial per retransmetre aquesta tradicional celebració. Els espectadors podran seguir tots els detalls tant per televisió, ràdio com pel web, en directe: iB3.org/directe.

Així, el desembarcament de les tropes sarraïnes al port de Sóller i les lluites a diversos indrets de la ciutat seran els plats forts de la programació especial que es podrà seguir al llarg del dia.

A partir de les 15.20 hores, IB3 connectarà amb la plaça Constitució, des d'on la periodista Mar Puigserver i l'historiador solleric, Josep Antoni Morell, retransmetran l'Arenga. Aquest moment de les festes es produeix quan el capità Angelats fa una al·locució a la plaça per tal d'envalentir els sollerics per anar a lluitar contra els pirates.

El magazín Cinc Dies oferirà connexions en directe a partir de les 17.10 hores per viure l'ambient de les diferents batalles.

Just en acabar Jo en sé + que tu, es continuarà amb la retransmissió d'aquesta festivitat, i un operatiu tècnic audiovisual preparat en els llocs més estratègics de la recreació històrica de la resistència dels sollerics, l'11 de maig del 1561.

Les càmeres recolliran els moments més importants del Firó des del principi, quan les tropes sarraïnes desembarquen al port i entren a la Vila pel Camp de s'Oca, saquejant les cases i l'església. I acabarà, com sempre, amb la gran batalla final que té lloc a la plaça de la Constitució. En resum, una tradicional cita que no vos podeu perdre.