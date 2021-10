IB3 Televisió estrena la minisèrie 'Història B' sobre casos judicials mediàtics a les Illes Balears

'Història B' és el títol de la minisèrie que IB3 Televisió estrena aquest dimarts, a les 22.15 hores. La proposta inclou quatre capítols independents que expliquen diferents casos judicials mediàtics de les Illes Balears dels darrers quaranta anys. Cada cas està relacionat amb un personatge, el qual farà de fil conductor per a contar una dècada de la història contemporània de les Balears. Els protagonistes en qüestió són Francisco Lavao, Gabriel Cañellas, Josep Joan Cardona i Vicenç Grande.

Francisco Lavao: vida i mort del fundador del SYP

El primer capítol narra la història de Francisco Lavao, empresari que va marcar la història de la dècada dels 70 a les Balears. Fundador dels supermercats SYP, fuig a l’Argentina per tal d'evitar la presó per una fallida fraudulenta en els seus supermercats Coop. Anys més tard és capturat i portat a la presó, fet que no aconseguirà allunyar-lo del seu caràcter emprenedor. Una vida plena de triomfs i derrotes fins a la mort.

En el decurs de les properes setmanes, aniran emetent la resta de capítols relacionats amb diferents casos judicials mediàtics de les Illes Balears. Als anys vuitanta arriba el projecte del túnel de Sóller amb la figura de Gabriel Cañellas. La dècada dels 90 ve representada per la figura de Josep Joan Cardona i el cas Escala més conegut per 'la Capsa de Cola Cao'. Per acabar, arribam al segle XXI i a la crisi immobiliària amb Vicenç Grande, qui va passar pels jutjats per diverses acusacions, de les quals va sortir arruïnat, però sense cap condemna.

'Història B' es podrà veure a partir del dimarts 26, a les 22.15 h, a IB3 Televisió i a la carta a la web d’IB3.