XXVII festival de Rock 'n'Rostoll, el 26 d'agost, a Maria de la Salut

El 'Rock'N'Rostoll' va néixer el 95, quan un grup de joves de Maria de la Salut, amb inquietuds musicals i que alhora formaven part de dos grups locals es plantejaren muntar una nit de rock amb l'objectiu de gaudir de les seves quimeres i donar vida a un poble que prestava poca atenció als joves. Amb el temps aquesta idea s'ha anat consolidant i el més important és que qualsevol jove del poble hi participa en la seva organització, enguany seran uns 70 els compromesos, i a més sap que amb el temps ha de donar pas a altres joves per fer un relleu generacional espontani, sa i participatiu.

Amb aquestes premisses, hem arribat al XXVII Festival Rock'n'Rostoll. Un festival diferent, que no es fa a llocs tancats, ni a una zona de platja sinó al rostoll, concretament a Son Perot, carretera Maria-Muro, lloc on fa uns dies s'ha recollit els cereals, o sigui en ple camp des Pla de Mallorca, i així es promou un recital autèntic, primitiu i rural; en aquests moments és un referent de la música a Mallorca i a les illes Balears, per aquestes característiques, per ser de franc i per la qualitat dels grups que actuen al llarg de les nits del 26 i 27 d'agost a partir de les 22,00 h i que finalitzarà ben de matinada devers les 7 o les 8 o fins que el cos aguanti.

Des de fa uns anys els joves del poble han creat l'Associació Juvenil Rock 'n' Rostoll, actualment la seva presidenta és Isabel Planas Bergas, per poder gestionar millor tota la burocràcia i tenir una entitat jurídica que es responsabilitzi dels entrebancs que es necessita per fer un concert amb tots els requisits legals, per exemple des del 2019, l'esmentat camp de rostoll és una ZEPA (Zona d'especial protecció per a les aus) i, per tant, es va fer necessari contractar a un ambientòleg que ha redactat el pertinent informe per ser respectuosos amb les aus, posant altaveus amb la direcció que no les afecti o pantalles acústiques…, i complir la legalitat i al mateix temps respondre a les propostes del GOB i ser conseqüent amb el medi ambient; tampoc han oblidat tots els protocols de seguretat, 2 ambulàncies, una d'elles medicalitzada, un punt d'infermeria, la col·laboració de la policia local i protecció civil i es té el suport de l'ajuntament de Maria i el Consell de Mallorca. Cal destacar per primera vegada que hi haurà un aparcament diferent per a les persones amb diversitat funcional, posant esment a les que tenen dificultat de mobilitat.

Els concerts d'enguany tenen una sèrie de qualitats i de gran nivell, per una banda, l'aposta decidida pels grups de parla catalana i el compromís de potenciar i reforçar la figura femenina dins un context d'igualtat. Amb aquest context trobarem el grup menorquí Pel de Gall, el grup Mallorquí Escarràs, Reïna i altres com Rudymentari, Sweet Poo Smell, Main line 10, Noiseast.. I dins l'espai del safareig, que recentment ha rebut la visita de vàndals que l'han pintat de grafitis, fent perdre l'entitat d'un safareig propi de la ruralia mallorquina, es vibrarà amb la varietat de Djs. com Jordà & Fabian Roelant, Emili Riu, Toni Joan Vives, a més d'una dona com na Bibi Smalls...

Sens dubte, serà una nit d'estiu on no es desitjarà la necessària pluja, però si poder gaudir d'un cel estrellat que acompanyi a la màgia de la música als milers de joves i d'altres edats que entenguin que la música és vida com el Rock'n'Rostoll és un sentiment per les mariandes i mariandos que se senten orgullosos d'haver arribat a la 27a edició i conviden a la ciutadania de les Illes i d'altres indrets del món.