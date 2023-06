Concert de Whole Lotta Band

El més a prop que estaràs de la mítica banda de rock Led Zeppelin. Ahir nit la banda tribut Whole Lotta Band nascuda fa 12 anys a Palma.

Vaig tenir el plaer de veure'ls debutar al mític Bar Motown. Patricio Assef (veu), Dani Magaña (guitarra solista), José Palomino (bateria), Toni Barceló (baix) en tenen la culpa. Dotze anys després de la seva creació la banda demostra la seva maduresa i que funcionen com un rellotge al seu potent directe. Aquest dissabte no va ser menys a Palma, a l'últim espectacle de la seva gira per tot el territori nacional. Varen omplir fins la bandera la sala del Gremi. Un repertori ben estudiat. Abans va escalfar l'ambient la banda Gamer Cover.

El repertori

Set Led Zeppelin vintage: Communication Breakdown, How many more times, Babe I'm gonna leave You, Dazed & Confused + no quarter.

Set Led Zeppelin: Black Dog, Immigrant song, Kashmir, Since I've been, Out in the tiles+Moby Dick, Stairway to heaven, Heartbreaker+solo+trampled, Rock'n'Roll, Whole lotta love + medley.