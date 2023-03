S'Altra Música i el festival Mobofest anuncien un concert conjunt

La revista de divulgació cultural illenca S'Altra Música i l'organització del festival Mobofest han anunciat aquest divendres que celebraran un concert conjuntament aquesta primavera. L'esdeveniment tendrà lloc dia 7 d'abril al claustre de Lloret de Vistalegre.

El concert coincideix amb la celebració del segon aniversari de la revita S'Altra Música, que ja suma vuit números publicats i n'està editant el novè. En aquest concert, a més, el festival Mobofest anunciarà el cartell definitiu de la nova edició enguany, que se celebrarà al Parc de n'Hereveta de Porreres els dies 28 i 29 de juliol.

Aquest concert, que ha estat batejat com 'S'Altra Mobo', comptarà amb les actuacions de Reïna, Socunbohemio i Caspary. L'organització ofereix entrades amb descompte tant pels subscriptors d'honor de la revista com per qui tengui ja entrades pel festival.