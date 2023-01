Antònia Font, Santa súbito!

En un dels dies més gèlids de l'any, el dissabte 28 de gener de 2023, quan passaven deu minuts de les 20 hores, aparegué damunt l'altar major de Son Fusteret «La fabulosa, la més famosa, la Top de Tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món: Antònia Font», en manllevada definició del 'sacerdot' Albert Pla.

La santíssima quinquetat formada per en Joan Miquel, en Pau, en Pere, en Jaume i en Joan beneïren els 20.000 feligresos abrigats com alpinistes samurais, amb els seus himnes d'alegria, amors i desamors, felicitats i trinaranjus.

La celebració començà amb un dels nous himnes des de la seva resurrecció al novè any: 'Un minut estroboscòpica' i a partir d'aquí l'ofici s'allargà més de dues hores per repassar una selecció de la litúrgia antoniafontista.

El fred i la música convidaven al ball i a mantenir-se dins la gran massa de 20.000 ànimes que compartien solidàriament els ritmes rituals i euforitzants del conjunt que oficiava la celebració.

Els individus només abandonaven la massa per fer una visita ràpida als excusats o a les barres de bar. En aquestes darrers es notava la mà organitzadora de l'Ajuntament: preus no abusius i cervesa com a única alternativa alcohòlica... no es venien cacavets. I la retolació i tiquets de les barres ignoraven la llengua d'Antònia Font.

La celebració era un in crescendo de passió i solemnitat i en alguns moments esdevenia una gran concelebració: en Pau cedia la iniciativa als seguidors que cantaven a l'uníson peces com 'Alegria', 'Wa yeah!' o 'Calgary 88'...

L'apoteosi final arribaria amb 'Viure sense tu' i l'explosió de llum, confeti i uns breus focs artificials amb gust a que s'acaba.

La festa acabà amb els fidels corejant el nom d'Antònia Font i algunes lletres de les seves cançons, gairebé com si demanassin la seva canonització immediata.

Talment com els seguidors de la selecció italiana campiona del Món del 2006 o del Maradona futbolista, que proclamaven «santo súbito!», caldria plantejar també que Antònia Font sigui declarada Santa súbito!

Per això caldria documentar una sèrie de miracles que puguin atribuir-se a la seva intercessió...

N'hi ha que atribueixen a Antònia Font miracles com que, malgrat tot, el concert d'aquest dissabte es pogués celebrar, o que els feixistes de Vox hagin reconegut que parlam «en català».

En tot cas, el d'aquest dissabte, ha estat un dels concerts més massius de la història de Mallorca. I que qui l'hagi protagonitzat hagi estat un grup mallorquí, malgrat el provincianisme imperant, és, indubtablement un autèntic miracle.