MDMAR: «Estic molt contenta de compartir cartell en el Canet Rock amb artistes als quals admir»

MDMAR és el nom artístic de la cantautora de Marratxí Maria del Mar Payeras (veu, guitarra i harmònica). El seu camí va començar al 2017 amb la gravació “About Love”, un LP gravat a Tramuntana Estudis.

MDMAR ha parlat per a dBalears a poques hores d'obrir el festival Canet Rock Mallorca.

MDMAR explica els seus inicis: «Vaig començar en la música com un hobby, vaig fer un primer disc 'About Love' autoeditat i a partir d'aquest Blau i Manangelment varen apostar per mi i ja he pogut editar un segon disc 'Better life'.

L'artista de Marratxí explica també que «estic molt contenta que el Canet Rock aposti per mi i pugui compartir cartell amb artistes als quals admir» i afegeix que «això m'anima a seguir i mantenir aquest història d'amor i passió per la música».

Per a MDMAR les següents passes en el seu camí musical són: «donar-me a conèixer més, fer-me un públic a Mallorca i després fer el bot de sortir del nivell local» i en aquest sentit recorda que ja ha actuat a Bulgària.

Aquest és el seu darrer vídeo clip: