El 23 de juliol a Alcúdia: Canet Rock Mallorca

Si el dia 2 de juliol es va fer a Canet de Mar la 12a edició del Canet Rock, el proper 23 de juliol es farà una rèplica d'aquest festival a Alcúdia: més de 12 hores de música amb el Canet Rock Mallorca.

A Canet de Mar hi varen actuar: Ginestà, Balkan Paradise Orchestra, Oques Grasses, Stay Homas, La Fúmiga, La Pegatina, Buhos, Els Catarres, Miquel del Roig, Suu, Miki Núñez i Doctor Prats.

El 23 de juliol a Alcúdia s'hi podran veure les següents actuacions:

Zoo, una de les bandes més aclamades del País Valencià dels últims anys torna a Mallorca després de girar per sales i festivals de tot el mon en països com Alemanya, Suïssa, França, el Regne Unit, Polònia, Bèlgica o el Japó.

Arriben amb un directe molt potent on es mescla música electrònica de ball amb rap, ritmes llatins i de música tradicional, i on les veus de Panxo i Arnau destaquen en un format que mescla Sound System amb vents, baix, percussions i guitarres.

La Pegatina arriba a Alcúdia per presentar el seu nou espectacle 'Hacia otra parte'. Una posada en escena renovada, més enèrgica que mai, a l’alçada de la festa que suggereix la seva música.

Sonaran les cançons més conegudes del grup com Maricarmen i Lloverá y yo veré, i també alguns dels seus darrers èxits com Y Volar o Down for love. Serà impossible deixar de ballar.

Pèl de Gall són un clar exemple que demostra que, per més anys que passin, el rock segueix més viu que mai dins les nostres ànimes. Les seves lletres fresques, divertides i picants juntament amb el seu caràcter festiu, potent i animat fan que el públic se senti fàcilment identificat amb ells.

Amb 4 discs a l’esquena i una dècada conquerint allà on han anat, els ha portat a tenir un públic molt fidel, sent així un dels grups més consolidats i estimats no només a la seva terra, Menorca, sinó a tot el conjunt d’Illes i part dels Països Catalans.

Xanguito ha revolucionat el panorama musical illenc en només 5 anys i ha portat la música festiva més enllà del que hem vist fins ara, amb una personalitat pròpia. A dalt de l’escenari tot és pura creació, amb un espectacle explosiu, innovador, diferent i sorprenent que fa impossible avorrir-se.

La naturalitat del grup mallorquí i l’originalitat de les seves cançons provoquen a escena una autèntica festa de ritmes folklòrics i moderns que conviden a cantar i ballar cançons, algunes ja reconegudes com a himnes, fet que ha portat a que sigui el grup més escoltat actualment de les Illes Balears.

MDMAR és una de les noves perles de Mallorca. Amb una clara projecció internacional, destaca per la seva marcada personalitat i fascinant veu.

La seva música, entre el pop d’autor i el folk, cantada amb calidesa i dolçor fa que s’atrapi a les nostres oïdes i és que les seves cançons són les emocions o sentiments a flor de pell plasmades en música.

O·ERRA marquen el camí de l’escena pop-rock amb article salat: els seus 3 discs en 5 anys ho avalen.

Caracteritzats per tornades que queden marcades a l’interior, per la tendresa de les seves lletres amb ritmes intensos i sons clàssics del gènere, combinats amb aires més actuals i electrònics apostant per l’experimentació de textures.

Aquest 2022 reinventaran les cançons antigues que es podran escoltar com mai abans s’ha fet, sense deixar de transmetre que bé s’hi viu quan ja és estiu, i sortint del que han fet fins ara trencant amb els corrents que predominen en l’escena balear.

Els Catarres és la banda responsable del ressorgiment de la música festiva del pop nacional. I han estat guardonats amb un disc d’or per les seves vendes discogràfiques.

Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; un gran cap de cartell. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el grup debuta en el món literari i treu el seu cinquè disc d’estudi, que mostrarà la seva maduresa musical i la seva qualitat infinita.

Suu amb una personalitat desbordant, és una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans, del gènere neo-indie i de la lluita per l’empoderament de la dona.

Oques Grasses, aquest 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d’estudi, i multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el seu desè aniversari. És el gran grup de referència dels Països Catalans i les seves cançons seran corejades a Alcúdia amb una producció musical singular, moderna i acurada, i amb unes lletres que s’han convertit ja en himnes atemporals.

Anegats han estat referents mallorquins durant gairebé dues dècades i han portat els 7 discs per tots els racons de l’illa.

Sens dubte, no podien faltar a la 1a edició de Canet Rock Mallorca! La màgia de la música els ha fet connectar amb molta gent i una gran quantitat de hits s’han convertit en banda sonora de la seva vida.

El 23 de juliol el seu rock ens farà tocar el cel nodrint-nos les ànimes de somnis i emocions que donaran sentit a les cançons.

Stay Homas

Han realitzat una gira sense precedents per trobar-se amb tots els seus seguidors dels Països Catalans, Espanya, Europa i Amèrica Llatina.

El grup pujarà a l’escenari de Canet Rock Mallorca després de visitar algunes de les capitals d’Amèrica del Sud, per sorprendre’ns amb una posada en escena i un repertori ple de novetats i hits. Han passat de ser el grup del confinament a ser la banda sonora imprescindible del Festival.

Buhos, Són el grup festiu referencial dels Països Catalans. Han aconseguit fidelitzar el públic a base d’un directe impecable ple de música i festa.



Aquest 2022 arriben a Canet Rock amb els avançaments en forma de single i una flamant nova gira que esdevindran el compte enrere del seu esperadíssim pròxim disc.

Arriben amb més energia que mai i amb una nova visió de la diversió: el cos ens demana ballar a ritme de les aus nocturnes.