Dissabte que ve a Manacor, gran festa amb Brams i Toni Nicolau, Biel Majoral, Miquela Lladó, Glòria Julià, Xanguito i Marcel Pich

El proper dissabte, 9 d'abril, a les 19 hores a l''Auditori de Manacor es farà un del concerts de l'any a Mallorca. Brams, oferirà el seu únic concert a Mallorca de la gira 'Baula rere baula', amb què el grup celebra els 30 anys de carrera.

Però el que es viurà a Manacor no serà només el retorn de Brams, sinó per l'escenari hi desfilaran Toni Nicolau (Ocults), Biel Majoral, Miquela Lladó, Glòria Julià, Xanguito i Marcel Pich.

Es tracta d’una producció pròpia del Barnasants molt especial. La mítica formació de rock i ska berguedana, Brams, liderada per Francesc Ribera 'Titot' i David Rosell, i amb més de 13 discos a l’esquena, preparen un espectacle per encàrrec del Barnasants, pensat per a auditoris i teatres, coincidint amb el 30è aniversari del primer disc del grup.

L’espectacle vol ser un homenatge als Brams i un reconeixement a les tres generacions de músics i artistes de la cançó d’arreu dels Països Catalans.

Podeu adquirir les entrades aquí.