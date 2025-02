Pere Joan Martorell ressenya el poemari ‘Fonaments corcats’ de Llucia Serra

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ha publicat aquesta setmana a la revista d’art, idees i cultura, Ploma.cat, una ressenya del llibre ‘Fonaments corcats’ de Llucia Serra, publicat per AdiA.

Segons Martorell, aquest poemari, que fou guardonat amb el Premi Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí, «és un llibre que ens submergeix en les arrels del pensament clàssic, on la cultura grecollatina esdevé un paisatge essencial per comprendre la pulsió creativa que vertebra l’obra de l’autora».

Segons Martorell, «la poeta ens parla de la creació com a naixement del món i també com a sacrifici. La poesia, diu, és una lletra "escàpola" que l’ha doblegada, un altar aixecat amb encerts i fracassos. La relació amb el fet poètic adquireix així una dimensió gairebé litúrgica, on la llum i l’ombra es barregen, on el pretèrit es reescriu constantment amb una mirada nova».

Així, Martorell considera que «amb ‘Fonaments corcats’, Serra ens proposa un viatge intens i bell cap a l’arrel del llenguatge i del pensament, un retorn a la paraula poètica com a eina per interpretar la fragilitat del present». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.