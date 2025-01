Segona edició del concurs 'Per Sant Jordi, Mou la Llengua!'

Un any més, l'Institut d'Estudis Baleàrics convoca el concurs 'Per Sant Jordi, Mou la Llengua!'. Es tracta d'un concurs de vídeos per a joves lectors en català, en què hi poden participar joves d’entre 14 i 20 anys, amb un vídeo d’una lectura i una recomanació d’una obra literària en català.

Enguany, a més, el concurs tendrà dues línies: una d'elecció lliure i una altra dedicada al poeta Josep Maria Llompart, ja que el 2025 es commemoren els cent anys del seu naixement.

Hi ha tres premis per a cada línia, que inclouen el següent:

Un lot de llibres en català valorat en 100 €

Un joc de taula en català

Entrades a espectacles en català (teatre, música...) o experiències de lleure.

Com participar-hi?

1. Per a la línia lliure, tria un fragment que t’agradi de qualsevol obra literària (narrativa, poesia, teatre, còmic, novel·la gràfica, etc.) en llengua catalana. Si tires la línia Llompart, llegeix el poema que més t'agradi d'aquest autor.

2. Enregistra un vídeo en què llegeixis aquest fragment literari o poema i en què expliquis per què l’has triat. El vídeo ha de durar entre 1 i 3 minuts.

3. Publica el vídeo a Instagram, YouTube o TikTok.

4. Inscriu-t’hi en aquest formulari. (Disponible a partir de dia 1 de març de 2025).

Quan hi pots participar?

El termini d'inscripció i publicació del vídeo començarà dia 1 de març de 2025 i finalitzarà el dia 31 de març de 2025 a les 23.59 hores

Quan se sabran els guanyadors?

Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer en l'acte de lliurament de premis que tendrà lloc al voltant de la Diada de Sant Jordi de 2025.

Per a més informació, consultau les bases del concurs.