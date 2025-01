Miquel Àngel Ballester ressenya el còmic ‘Pítia dixit’ de Liv Strömquist

Miquel Àngel Ballester, filòsof i escriptor, ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una ressenya del còmic ‘Pítia dixit’ de Liv Strömquist. Amb el títol ‘La veu de les Píties s’alça contra l’autoajuda i la indústria de la felicitat’, Ballester detalla les influències filosòfiques del llibre i la seva crítica a l’autoajuda.

Així, tal com assegura Ballester, «la dibuixant sueca Liv Strömquist en el seu còmic més recent, ‘Pítia dixit’ segueix fidel al seu estil d’il·lustrar idees que ajuden a comprendre la conducta humana i el món en el qual vivim. Aquesta vegada arremet contra la indústria de la felicitat i, concretament, desenvolupa una crítica ferotge contra els gurús de les teràpies, l’autoajuda i del pensament positiu, a través de les idees del sociòleg Zygmund Bauman, i els filòsofs Theodor W. Adorno, Byul-Chun Han, i dels psicoanalistes Sigmund Freud i Jacques Lacan, entre d’altres. La tesi del llibre és que existeix una obsessió col·lectiva per ser feliços i assolir el benestar individual, un objectiu vital que està essent canalitzat i explotat comercialment per una indústria de la felicitat que s’aprofita de la infelicitat i les desgràcies i estén la ideologia neoliberal a través de la idea que l’èxit o el fracàs depenen exclusivament de l’esforç personal».

Tal com explica Ballester, «Strömquist denuncia les bases ideològiques de la desigualtat, no es queda en la negativitat, ja que a la vegada reivindica un pensament que dona valor als altres. Strömquist té el mèrit d’il·lustrar teories complexes i d’aportar les il·lustracions i els exemples adients i molt identificables per fer comprensibles i enriquir els pensaments que exposa. Un altre mèrit de l’autora del còmic consisteix a saber articular un discurs visual formalment molt atractiu, crític i coherent, i ben lligat amb els arguments teòrics». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.