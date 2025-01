[VÍDEO] «Patrocinar el bilingüisme és una excusa per a oblidar el deure que tenim de preservar la nostra llengua», la defensa del català del premi Ciutat de Palma de Novel·la

El murer Joan Moragues Roca, de 26 anys, va ser guardonat aquest dilluns, 20 de gener, amb el premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la en Català 2024 per la seva primera novel·la Les estrelles no parlen.

Moragues, que és professor de secundària a sa Pobla, va començar així el seu discurs: «Les estrelles no parlen, és evident, però si ho fessin, crec que després de tants d’anys d’observar-nos des de les altures, ens farien un parell de retrets», després d’haver rebut el guardó que li va ser atorgat per la presidenta del Govern, Margalida Prohens, i el batle de Palma, Jaime Martínez.

El guardonat va defensar la llengua catalana en el seu discurs, aquests premis històricament han estat en llengua catalana, però d’ençà que el PP és al Govern, han introduït el castellà: «Moltes gràcies a l’organització per permetre la presència d’aquests espais on mostrar la nostra veu. I en el meu cas, per poder-ho fer en català. Perquè en altres llengües n’hi ha molts, d’espais». «Tenint en compte la nostra situació, per ventura hauríem d’oblidar una mica tots aquests arguments relacionats amb la importància de la inclusió, i el bilingüisme i tot això, que no són altra cosa que excuses per oblidar el deure que tenim de preservar la nostra llengua. I, per tant, també les nostres arrels, i la nostra identitat». Va ser aplaudit efusivament per la major part dels assistents a l'acte, a banda de les nombroses autoritats del PP i Vox de les primeres files, que varen quedar muts, i de Prohens i Martínez, que eren darrere del guardonat mentre pronunciava el discurs amb les mans entrellaçades.

Les estrelles no parlen

La primera novel·la llarga de Moragues ha delectat el jurat per la seva narrativa atrevida, i per tenir una estructura argumental sòlida i captivadora. Presenta dues històries entrellaçades, dilemes ètics profunds i un joc constant amb els nombres que li aporta originalitat.