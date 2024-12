Manuel Baixauli, Alba Dedeu i Elisenda Solsona, finalistes de la vuitena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any

Les novel·les Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli, La conformista, d’Alba Dedeu, i Mammalia, d’Elisenda Solsona, són les tres finalistes a guanyar el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. Es tracta de la vuitena edició del guardó més ben dotat econòmicament del país a obra publicada, amb 25.000 euros de premi: 20.000 euros van a parar directament a la persona guardonada, i 5.000 es destinen a promoció.

Un jurat independent ha escollit les tres obres finalistes d’entre les 10 novel·les preseleccionades, que havien estat publicades entre el novembre del 2023 i l’octubre del 2024. Aquest jurat independent està format per Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí i Marta Segarra. El guanyador es donarà a conèixer a finals de gener.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que «el sector del llibre és un dels àmbits en què el català continua en bona forma» i ha remarcat que «el POMNA busca sumar més lectures per fer créixer encara més el sector» i que, al mateix temps, «segueix l’objectiu fundacional d’Òmnium de prestigiar les lletres catalanes». «Premiar, visibilitzar i promoure la literatura en català és una manera d’apropar la vivència de ser català a més gent, d’explicar-nos i imaginar-nos conjuntament», ha dit. A més, ha apuntat que «el català és vehicle de construcció nacional i cohesió» i que «en un moment d’emergència lingüística és més important que mai compartir la llengua per fer avançar la cultura del país».

La valoració del jurat

Cavall, atleta, ocell. Manuel Baixauli (Periscopi. 256 pàgines)

De la novel·la de Manuel Baixauli, el jurat del Premi Òmnium en destaca que aborda «amb originalitat i dimensió poètica la relació conflictiva d’un pare amb un fill adolescent». També en subratlla «la reivindicació d’un territori i un llenguatge propi» i «la construcció memorable del pare fuster protagonista».

La conformista. Alba Dedeu (L’Altra Editorial. 116 pàgines)

De la novel·la La conformista, el jurat posa en valor «la creació d’una antiepopeia que retrata una realitat quotidiana i prou comuna en una trama ben construïda amb què el lector es pot identificar a diferents nivells, sobretot pel que fa a les dificultats de les relacions familiars i la maternitat».

Mammalia. Elisenda Solsona (Males Herbes. 363 pàgines)

El jurat ha decidit escollir la novel·la d’Elisenda Solsona com una de les finalistes «per compondre un món apocalíptic, en el qual es basteix una història de lluita per la perseveració de l’espècie humana, dins d’una ciència-ficció immediata». També destaca de l’obra «els personatges i trames harmònicament construïts» i «una figura central captivadora, a la recerca de la identitat.»

Vuitena edició de Premi Òmnium Millor Novel·la de l’Any

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va néixer l’any 2017. D’aquesta manera, l’entitat donava vida a un nou guardó amb la voluntat i ambició d’igualar-se a altres premis similars de la literatura mundial, com el Premi Goncourt francès i l’anglès Booker, i amb l’objectiu de fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzant el sector. El guanyador de la primera edició va ser Raül Garrigasait, amb l’obra Els estranys, i Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, va endur-se el premi en l’edició 2018. L’esperit del temps, de Martí Domínguez, va ser la novel·la guanyadora del 2019; el 2020 el guardó va ser per a Boulder, d’Eva Baltasar, i el 2021, la novel·la guanyadora va ser Junil a les terres dels bàrbars de Joan-Lluís Lluís. El 2022 el guardó va ser per a Ràbia de Sebastià Alzamora, i a l’última edició, la del 2023, el premi se’l va endur La mestra i la bèstia d’Imma Monsó.