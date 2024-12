'Nostàlgia Airlines' de Maria Jaume, millor disc de l’any als Premis Enderrock de la Crítica 2025

Aquest dimarts, s’han fet públics els noms dels guanyadors dels Premis Enderrock de la Crítica 2025, elaborats a partir de les votacions de 40 periodistes musicals dels Països Catalans. La selecció forma part de la llista dels 100 millors discos catalans de l’any publicada cada any per la revista. Els experts han reconegut els millors treballs discogràfics de l'any en 10 categories, que enguany incorporen el millor disc de rock i el Premi Especial del Jurat. La gala de la 27a edició dels Premis Enderrock de la Música Catalana se celebrarà a l'Auditori de Girona el 6 de març del 2025.

L’àlbum Nostàlgia Airlines (Bankrobber) de Maria Jaume ha estat escollit Millor Disc de l’Any, un reconeixement que consolida la cantant mallorquina com una de les figures més rellevants de l’escena musical en català. L’artista, que ja havia recollit el guardó a millor disc als Premis Enderrock de la Música Balear segons la crítica i el públic, s’ha endinsat en nous camins estètics, fusionant pop i electrònica amb una visió crítica de la seva illa. És el tercer any consecutiu que una artista femenina lidera la llista dels 100 millors discos catalans, rànquing que reflecteix la vitalitat i diversitat del sector.

El reconeixement a Millor Artista de l’Any ha estat per al duet vallenc Figa Flawas, que amb el seu treball La calçotada (Halley Records) han revolucionat l’escena del pop urbà gràcies a una combinació única de ritmes com la rumba, la salsa, el tecno i la batxata, creant un èxit rotund i ple de sensualitat.

El grup osonenc Oques Grasses ha estat reconegut amb el Millor Disc de Pop per Fruit del deliri (Halley Records), una proposta fresca i desbordant d’originalitat que juga amb sonoritats diverses, des del rap dels noranta fins al reggaeton i les guitarres surferes.

El premi al Millor Disc de Músiques Urbanes ha estat per a la maresmenca Irma Farelo, més coneguda com a Mushka, pel seu primer llarga durada, SexySensible (Dale Play Records). Una obra que combina sensibilitat i erotisme en nou cançons plenes d’energia i capacitat comunicativa, incloent-hi col·laboracions destacades com la de Bad Gyal.

Com a Millor Disc de Folk, el duet Tarta Relena ha estat premiat per És pregunta (Latency), un treball que reflexiona sobre el pensament tràgic i les incerteses del futur. Amb un estil magnètic i enigmàtic, el duo vocal barceloní continua explorant noves dimensions artístiques i literàries que les situen com a referents del gènere.

La categoria de Millor Disc de Cançó d’Autor ha reconegut l’obra de Mar Pujol, que amb el seu disc Cançons de rebost (Hidden Track Records) ha creat una col·lecció de temes acústics que capturen la màgia de la natura i els sentiments profunds amb una força tel·lúrica i íntima.

En la categoria de Millor Disc en Llengua No Catalana, el guardó ha estat per al senegalès resident a Catalunya Momi Maiga, pel seu segon treball com a solista, Kairo (Segell Microscopi). El seu virtuós àlbum combina la kora amb violí, violoncel i percussions, oferint una música rica i imponent que ha captivat tant el públic com la crítica.

El Millor Disc Revelació ha recaigut en el projecte de Mama Dousha pel disc Only Hits (Promo Arts Music). El projecte, liderat pel barceloní Bruno de Fabriziis, destaca per la seva fusió electrònica, tropicalisme i ritmes ballables.

Per primera vegada, els Premis Enderrock han ampliat les categories i han inclòs el rock, tenint en compte la gran quantitat de discos enregistrats sota aquest ampli paraigua. El grup osonenc Dan Peralbo i El Comboi s’ha endut el premi al Millor Disc de Rock pel seu àlbum homònim publicat pel segell Montgrí. Amb un estil irreverent i energètic, el grup desplega històries directes i sense artificis que consoliden el seu lideratge dins el gènere.

Finalment, el Premi Especial del Jurat ha estat atorgat a Guillem Gisbert pel seu àlbum Balla la masurca! (Ceràmiques Guzmán). El cantant i compositor de Manel ha presentat el seu debut en solitari amb una col·lecció de cançons que són veritables micromons narratius, amb un grup de músics i productors que l’han convertit en una proposta única i captivadora.

Els Premis Enderrock de la Crítica 2025 són un reflex del moment d’efervescència creativa que viu la música catalana, amb artistes que continuen trencant fronteres i ampliant horitzons. Aquesta edició certifica la pluralitat i la qualitat d’una escena musical que brilla amb llum pròpia. A partir del 8 de gener s’obriran les tres voltes de votacions populars dels Premis Enderrock, que a la segona ronda incorporaran també els discos de jazz i clàssica. El 2024 s’han publicat en català un miler de discos de tots els estils musicals, tant en format físic com digital.

PREMIS ENDERROCK 2025 DE LA CRÍTICA

Millor Disc de l’Any: Nostàlgia Airlines – Maria Jaume (Bankrobber)

Millor Artista de l’Any: La calçotada – Figa Flawas (Halley Records)

Millor Disc de Pop: Fruit del deliri – Oques Grasses (Halley Records)

Premi Especial del Jurat: Balla la masurca! – Guillem Gisbert (Ceràmiques Guzmán)

Millor Disc de Músiques Urbanes: SexySensible – Mushka (Dale Play Records)

Millor Disc de Folk: És pregunta – Tarta Relena (Latency)

Millor Disc de Cançó d’Autor: Cançons de rebost – Mar Pujol (Hidden Track Records)

Millor Disc de Rock: Dan Peralbo i El Comboi – Dan Peralbo i El Comboi (Montgrí)

Millor Disc Revelació: Only Hits – Mama Dousha (Promo Arts Music)

Millor Disc en Llengua No Catalana: Kairo – Momi Maiga (Segell Microscopi)