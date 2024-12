El Festival Sororitat torna amb una 3a edició per l'empoderament de la dona i les dissidències dins la indústria musical

El Festival Sororitat torna amb una 3a edició presentada com un clam per l'empoderament de la dona i les dissidències dins la indústria musical.

El pavelló Cati i Pol, Consell, acollirà el pròxim 29 de març de 2025 la tercera edició del Festival Sororitat, consolidant-se com un espai lliure de prejudicis i amb una missió clara: reivindicar l'empoderament de les dones i persones dissidents dins la indústria musical. Organitzat per l'Associació Atzur, aquest esdeveniment promet convertir-se en una fita dins la contracultura, que cerca revertir la feminització de la pobresa i obrir noves vies per a la igualtat i l'expressió artística.

«Amb la música i l'artesania com a eix vertebrador, el Festival Sororitat no només celebra la creativitat femenina, sinó que també planteja una reflexió crítica sobre els reptes que afronten les dones i les dissidències en un sector encara dominat per desigualtats estructurals», assenyalen.

Les artistes participants, que es revelaran pròximament, garantiran un cartell divers, inspirador i compromès amb els valors del festival. Cada una d'elles portarà el seu talent i la seva força per a transformar aquest esdeveniment en un autèntic referent cultural i social a l’illa.

«El Festival Sororitat és més que un esdeveniment musical; és una declaració d'intencions, un espai on les veus de dones i dissidències no només són escoltades, sinó celebrades», remarquen. Des de l’associació Atzur, reafirmen un any més el seu compromís per fer de l'art i la cultura una eina de transformació social.