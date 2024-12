OUT!, el certamen de cinema LGTBIQ+, obri la inscripció de curts per a la seva vuitena edició

La vuitena edició d'OUT! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears avança la seva celebració de setembre a maig, concretament del 26 al 31 de maig del 2025. Per això, obri a partir d'aquest dijous la inscripció al festival de projectes de curtmetratges que tractin la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

La convocatòria al certamen, que compta amb dues seccions a concurs: Ficció i Documental, està destinada a curtmetratges tant nacionals com internacionals i les inscripcions es poden formalitzar a través de les plataformes Festhome i Filmfreeway fins al 15 de febrer del 2025.

Les obres no han d'haver estat estrenades prèviament a Internet o a qualsevol altre mitjà al territori espanyol amb anterioritat al festival. A la categoria de Curtmetratge de Ficció, la durada màxima permesa és de 20 minuts. En el cas del documental, de 30 minuts.

Els guanyadors a les dues seccions rebran un premi de 200 euros. Així mateix, també es faran sengles mencions del públic.

OUT! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears neix el 2018 organitzada per l'associació cultural Mèdit com a eina de sensibilització a través del cinema. Suma així al certamen de curtmetratges, una selecció de grans metratges que mostren realitats de diferents llocs, i totes les seves activitats estan lligades a la no-discriminació per qüestions afectives-sexuals o d'identitat, a la denúncia de la violació dels drets humans que continua donant-se a tot el món i a la visibilització dels nous models familiars.