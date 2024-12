La pianista Alice Sara Ott publica una versió intimista d’un ‘Nocturn’ de John Field

La pianista germanojaponesa Alice Sara Ott, una de les intèrprets més trencadores del panorama de la música clàssica, ha publicat aquesta setmana un meravellós videoclip, produït per Deutsche Grammophon, en el qual interpreta el ‘Nocturn n.9 en E Menor, H 46’ del compositor romàntic John Field.

El vídeo, que és un avançament del seu nou projecte discogràfic, recrea un ambient indòmit marcat per la neu, on es pot veure la intèrpret executant la peça del compositor irlandès de manera excel·lent. La música i la imatge conformen una ambientació marcada per la nostàlgia i la melangia, mostrant el contrast entre la puresa del blanc que predomina a les imatges i les notes més fosques que dominen la peça musical. Una atmosfera musical de bellesa nua i encisadora.

Tot i la seva joventut, Alice Sara Ott és una de les pianistes més importants de l’actualitat. Començà la seva formació de ben petita a la Mozarteum de Salzburg i de llavors ençà s’ha format a les grans institucions musicals d’Alemanya i la resta del món. Ha actuat arreu del planeta, inclosos els Països Catalans, i actualment compta amb més de deu discs editats. Entre les seves interpretacions d’obres clàssiques hi destaquen les seves personals versions de Liszt, Debussy, Chopin, Beethoven, Bach o Field. També ha rebut nombrosos guardons internacionals. «La música és el llenguatge que va més enllà que qualsevol paraula», considera l’artista. Podeu veure el magnífic videoclip del ‘Nocturn’ de Field interpretat per Alice Sara Ott a través del següent enllaç.