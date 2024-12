‘Vulnerable’, una exploració teatral sobre la violència, la vulnerabilitat i la convivència pacífica

El Teatre del Mar acull durant tres setmanes la residència de creació ‘Vulnerable’, del dramaturg i intèrpret Albert Mèlich. Aquesta proposta forma part de les Residències Artístiques del Teatre Principal de Palma. La iniciativa aposta per projectes centrats en la recerca de nous llenguatges teatrals i per potenciar la investigació creativa dins l’escena contemporània.

Tal com ha explicat dissabte el Teatre del Mar, ’Vulnerable’ parteix de dues veritats contundents: «vivim en un context de violència i som vulnerables». Inspirant-se en pensadors com Judith Butler i Bell Hooks, l'obra radiografia com sorgeixen i creixen les llavors de la violència, des dels actes més subtils fins als episodis més greus de la història de la humanitat. «L’objectiu no és només mostrar aquest procés, sinó també proposar camins alternatius cap a una convivència més pacífica i comunitària», han assegurat.

La proposta vol combinar elements teatrals, visuals i sonors per oferir una experiència immersiva. A escena, un sol actor i un músic interactuen amb titelles, projeccions d’imatges generades amb intel·ligència artificial i una escenografia canviant. «Tot plegat esdevé un viatge on l'espectador transita entre el món real i simbòlic, amb un to que oscil·la entre la denúncia, la reflexió i l’optimisme», han explicat des del Teatre.

El pròxim dimecres, dia 11 de desembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió oberta al públic per mostrar els resultats de la residència. Aquesta presentació oferirà «una oportunitat única» per descobrir l’univers creatiu d’un artista que aposta per noves formes d’expressió escènica i per tractar temes d’actualitat amb profunditat i sensibilitat.