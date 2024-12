‘Per què estudiar Llull en temps de crisi?’, el nou article de Maribel Ripoll

Maribel Ripoll, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, cultura i art, Ploma.cat, un article sobre la vigència de Ramon Llull titulat ‘Per què estudiar Llull en temps de crisi?’.

Ripoll analitza la filosofia lul·liana i destaca els trets que poden servir per a donar una nova mirada al nostre desconhortat present. Segons la professora, «Llull no és un tècnic de laboratori que parla des d’una torre d’ivori. És un autor laic que, com afirma Gayà mateix, «organitzava les seves observacions des de l’experiència immediata en un cosmos ple de la presència divina», que transmet a tots els col·lectius per igual, amb el registre més apropiat per fer-se entendre».

Segons Ripoll, «Des de l’experiència pròpia, Ramon Llull, ens convida a actuar des de la recta intenció en tots els aspectes de la vida, prioritzant els nostres objectius i entenent quina és la labor pròpia en la societat. Des de l’amància, sota l’aixopluc del paraigua de l’Amor, llegir Llull en temps de crisi, estudiar-lo, compartir-lo, va d’això, va de recuperar i de restablir l’ordre d’uns valors fonamentals que permetin teixir diàlegs sincers amb l’altre i que permetin obrir la porta al respecte, a l’entesa i a la pau». Podeu llegir l’article sencer a Ploma.cat a través del següent enllaç.