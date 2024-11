Neix la Nit de l’Edició i la Lectura amb premis 'lul·lians'

El món creatiu i científic de Ramon Llull dona nom als nous premis que es lliuraran a la primera Nit de l’Edició i la Lectura, que se celebrarà dissabte 30 de novembre, a partir de les 18 hores, al Monestir de La Real, a Palma. Els periodistes Cati Moyà i Xavier Grasset, el traductor Josep Maria Jaumà i les llibreteres Maria Barceló, Miquela Torrens i Miquela Serra seran les persones distingides en aquesta iniciativa de la Institució Francesc de Borja Moll, entitat que promociona la lectura amb activitats diverses i titular en exclusiva dels drets sobre el Diccionari català-valencià-balear de Moll i Alcover.

La Institució Moll va adquirir, amb aportacions dels seus socis, els actius de la històrica Editorial Moll, que va traspassar a l’actual Nova Editorial Moll el 2019. Aquest segell compleix enguany 90 anys (1934-2024). L’acte es durà a terme en data propera a la Diada de Ramon Llull, ‘pare’ de la llengua catalana i autor de prop de tres-cents llibres.

El primer Premi Ars Magna de foment de la cultura i la lectura, que recorda el concepte de saber universal concebut per Llull, correspon al periodista Xavier Grasset, per l’excepcional tasca de divulgació dels llibres duta a terme des del programa de televisió Més 324, en el qual ha dedicat una atenció especial als autors, els traductors i les editorials de les Balears. Grasset compta amb una llarga trajectòria al món de la ràdio i la televisió -Premi Nacional de Comunicació el 2015-, la premsa escrita i el teatre, i és autor de llibres com La pausa dels dies, dietari de vivències plaents.

El Premi Miramar, en referència a l'escola d’aprenentatge d’idiomes que hi va crear Ramon Llull, neix amb l’objectiu de posar en valor l'ofici de traductor. En aquesta primera edició, el guardó recau en Josep Maria Jaumà, traductor, professor, assagista, crític i autor teatral. Una de les seves tasques més recents és l’edició bilingüe de 160 poemes que integren l’antologia poètica de Robert Graves El país que he escollit (Nova Editorial Moll, 2024), la presentació de la qual es durà a terme el mateix dissabte 30, a les 11.30, a la llibreria Abacus, a Palma.

El Premi Arbre de la Ciència, en honor a l’esquema del coneixement traçat pel filòsof mallorquí, i que distingeix la innovació i/o la prescripció i el foment de la lectura, correspon a Cati Moyà, periodista cultural, dinamitzadora del club de lectura de la Biblioteca de Cort dedicat als autors locals i autora del pòdcast Perfil lector, juntament amb la llibreria Rata Corner. També va conduir amb Marta Pèrez el cicle Literatura amb crispetes, a la mateixa llibreria, modera el cicle Màtries de la Fundació Mallorca Literària i s’ha fet càrrec d’algunes de les sessions del club de lectura feminista de l’Ajuntament d’Inca.

La primera Nit de l’Edició i la Lectura també efectuarà un Reconeixement de Mèrits a les llibreteres ja retirades Maria Barceló i Miquela Torrens, i Miquela Serra, en homenatge a més de tres dècades d'exercici de l'ofici de llibreteres a Palma (Llibreria Lluna i Llibreria Quart Creixent, respectivament), amb una intensa tasca de promoció dels llibres i activitats culturals.

La impressionant Biblioteca i la Sala Capitular són els espais del Monestir de La Real en què es duran a terme els actes de lliurament dels guardons. Clara Fiol, cantautora i poeta, clourà el programa amb una actuació musical.

La Institució Francesc de Borja Moll ha volgut vincular els guardons a la figura històricament més important del nostre àmbit cultural, nascut a Mallorca fa gairebé vuit-cents anys. Per aquest motiu, la primera Nit de l'Edició i la Lectura se celebrarà al monestir de la Real, on Llull va escriure part de la seva obra i al qual deixà un bagul amb llibres seus en herència, mitjançant testament conservat encara avui en dia.