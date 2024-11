El Consell de Mallorca organitza un concert didàctic gratuït per a donar a conèixer el Joch de Ministrils al Teatre Principal de Palma. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que «l’objectiu és difondre el patrimoni musical històric de Mallorca i apropar a la ciutadania una formació musical que va marcar els esdeveniments protocol·laris de l’illa durant segles».

Aquesta actuació gratuïta donarà a conèixer l’agrupació musical que ha recuperat, enguany, el Consell de Mallorca després d’anys d’absència. El concert, que serà el pròxim dijous, 28 de novembre, a les 20 hores, a la Sala Petita del Teatre Principal de Palma, serà «una oportunitat única per a submergir-se en la música renaixentista i barroca de Mallorca i descobrir el significat històric de l’agrupació que té els seus orígens en el segle XIII», ha destacat Roca.

El Joch de Ministrils és una agrupació musical que utilitza instruments històrics com cornamuses, flabiols, tarotes, bombardes, baixons, trompetes, cornetes, tamborí, tambors i tabals, entre d’altres. Els músics interpretaran peces emblemàtiques i oferiran explicacions sobre els instruments tradicionals i el context cultural de l’època, fent del concert una experiència educativa i entretinguda per a tots els públics.

Una nova etapa per al Joch de Ministrils

Aquest concert marca una nova etapa per al Joch de Ministrils, una formació que el Consell de Mallorca ha impulsat per recuperar i posar en valor un dels elements més singulars del patrimoni cultural mallorquí. La direcció musical va a càrrec de Francesc Amengual, amb la coordinació artística i tècnica de Joan Frontera, i la formació actual està composta per nou músics: Pere Caselles, Antoni Llofriu, Marina Mudoy, Catalina Obrador, Nicolau Puig, Catalina Rigo, Jaume Roig, Càndid Trujillo i Joan Frontera.

La vicepresidenta i consellera Antònia Roca ha expressat la importància d’aquesta iniciativa:

«el Joch de Ministrils és molt més que una agrupació musical: és una part viva de la nostra història i de la nostra identitat com a poble. Amb aquest concert didàctic, volem apropar aquest llegat a la ciutadania i assegurar que segueixi formant part de la nostra cultura durant molts anys més».