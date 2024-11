'Jo li duc un paneret', la primera nadala de l’EP 'Floquets i neules' de Pitxorines

Ja disponible 'Jo li duc un paneret' la primera nadala de l’EP digital 'Floquets i neules' de Pitxorines, que consistirà en dues nadales populars, arranjades i interpretades per Pitxorines. 'Jo li duc un paneret' és una cançó popular de Nadal que Pitxorines recupera i arranja per a la formació afegint al mig un recitat de dites populars pròpies d’aquestes festes.

Ha estat enregistrada i mesclada a l’estudi de Jaume Blàzquez i masteritzada per Ferran Conangla. Il·lustra la portada Maria Vadell.

El divendres 29 de novembre es publica la següent nadala que completa aquest EP.

Pitxorines és el projecte musical format per vuit joves mallorquines, professionals de la música, que donen una nova vida al cançoner popular mallorquí des d’una proposta fresca i innovadora, amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut: tradicional, jazz i clàssica. Des de la seva formació, el passat 2023, Pitxorines han estat guardonades amb el Millor Disc de Folk per la Crítica i Millor Disc de Folk per votació popular als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 pel disc 'Un so qui no es gasta' (Blau 2024). El projecte ha tengut tan bona rebuda que ja han realitzat una quarentena de concerts, participat a fires, festivals i esdeveniments especials tant a les Illes com a Catalunya, i compten ja amb una agenda molt activa per al 2025.