L'Estudi General Lul·lià acull la mostra de cinema 'Ulls de Dona'

«Aquesta mostra de cinema ens convida a reflexionar sobre el camí recorregut i els reptes que encara queden per assolir». Així ho ha declarat la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, en la presentació de la mostra de cinema 'Ulls de Dona', que tendrà lloc del dilluns 18 de novembre al dissabte 23 de novembre a l'Estudi General Lul·lià. I ha afegit que 'Ulls de Dona' «recorda la importància de reconèixer, escoltar i donar espai a les veus femenines en el món audiovisual».

'Ulls de Dona' és una mostra de cinema amb pel·lícules, documentals i curtmetratges, a més de converses, debats i actuacions en directe. En paraules de Sílvia Ventayol, directora de la mostra, 'Ulls de Dona' és «la primera mostra de cinema a les Balears que es diregeix i s’interpreta en femení i que aposta per una mirada intergeneracional, inclusiva i amb compromís social». 'Ulls de Dona' posa en valor la investigació, la creació i el pensament crític. D’aquesta manera, la mostra convida a descobrir cada dia una obra audiovisual que qüestiona el lloc de la dona del segle XX en diàleg amb els relats fílmics del segle XXI per tractar la realitat que ara habitem. Cada horabaixa, el relat fílmic entrarà en diàleg amb la realitat que travessen les dones d'aquest segle per preguntar-se: