Homenatge a Josep Mascaró a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales, gestionada per la Direcció General de Cultura, acull aquest dimecres, 13 de novembre, un homenatge diferent a l’historiador, geògraf i toponimista Josep Mascaró Pasarius.

Es tracta de 'Josep Mascaró Passarius: la passió per divulgar', una lectura dramatitzada escrita i presentada pel periodista Carlos Garrido i protagonitzada per l’actor Rodo Gener. L’activitat vol ser una reivindicació de la feina desenvolupada per Mascaró Pasarius, escrita a partir de les col·laboracions i articles de premsa escrits per ell. La seva faceta d’escriptor, de premsa i de llibres, és una de les seves principals facetes, des de la que es pot veure la resta.

Apareix així la figura singular i irrepetible d’un Mascaró Pasarius que va fer una feina gegantina, sovint amb molts pocs mitjans i que va deixar i llegat molt valuós. Mitjançant la interpretació de la lectura s’ofereix també un retrat personal i simpàtic del personatge.

La lectura es representa per primera vegada a la biblioteca, amb entrada gratuïta i sense necessitat de reserva prèvia, i serà una oportunitat única per conèixer la figura d’un gran divulgador de les Illes Balears. La cita serà dimecres a les 19.30 h a la comicteca de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, a la Plaça de la Porta de Santa Catalina 24.