Presentació del llibre ‘Identitat i autogovern. Les Illes Balears a la Transició democràtica’ a Can Lliro

Aquest dimecres 6 de novembre a les 18.30 h, l’Obra Cultural Balear de Manacor organitza la presentació del llibre Identitat i autogovern. Les Illes Balears a la Transició democràtica, de Miquel Vidal Bosch, a Can Lliro, carrer Joan Lliteras, 42

Aquest llibre vol ser una síntesi d’un període històric, la coneguda com a Transició democràtica, de gran complexitat i rellevància. Un període ple d’arestes, de dinamisme, de canvis, d’il·lusions i decepcions que transformà en tots els sentits les Illes Balears.

Un context amb una gran densitat d’esdeveniments i idees que es recorda per la consecució de drets i llibertats, pel naixement de les institucions actuals, per les vagues i reformes… Però també és el moment dels dos grans conceptes que vertebren el present llibre: la identitat i l’autogovern. En aquesta proposta, hi podreu trobar una anàlisi de la trajectòria política des del començament dels setanta fins al naixement de l’autonomia balear, per la qual passava la confecció del primer autogovern de les Illes Balears en qüestió de segles, la recuperació de la llengua catalana, la politització de la lluita cultural iniciada el decenni anterior, el paper de la qüestió nacional i la complexa relació entre l’Estat i les forces polítiques i culturals de naturalesa illenca.