Pere Joan Martorell ressenya 'Hong Kong by Night' de Salvador Pané

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ha ressenyat aquesta setmana a la revista d'idees, cultura i art, Ploma.cat, el poemari de Salvador Pané 'Hong Kong by Night'.



Segons Martorell, «el poeta sembla explorar, a través dels seus versos, com les persones poden sentir-se perdudes i, alhora, connectades amb un entorn que és aclaparador però ple de bellesa, a vessar de sensualitat».



«Salvador Pané ens ofereix un viatge poètic intens i suggeridor que no només retrata una ciutat icònica, sinó que també ens convida a reflexionar sobre la nostra relació amb l'espai, el temps i l'altre que tots som quan ens trobam lluny», assegura Martorell. Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.