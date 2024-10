El Consell de Mallorca constitueix el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial per a la protecció de les tradicions de l'illa

El Consell de Mallorca constitueix el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial de l’illa: «un òrgan clau per garantir la protecció i salvaguarda de diverses manifestacions patrimonials emblemàtiques de l'illa que estan pendents de tramitació des de 2018», han remarcat.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a l’aprovació del Reglament de Patrimoni Immaterial, el passat mes de juny, que permet, per primera vegada, complir amb els requisits legals establerts per la Llei de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial (llei 18/2019). Mallorca, de fet, era l’única illa que no disposava d’aquest mecanisme que és obligatori des de fa cinc anys.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, destaca la importància d’aquest avanç: «Amb la constitució del Consell Assessor, recuperam anys de deixadesa i feim possible la protecció de les nostres tradicions i expressions culturals, que són part essencial de la identitat de Mallorca».

Entre les manifestacions patrimonials que es tramitaran per a la seva protecció a partir d’ara es troben la processó de la Beata de Santa Margalida, Valldemossa i Palma; les neules calades; les teles de llengües i les rondalles, entre d'altres. Aquestes sol·licituds de protecció fa anys que estan reclamades al Consell de Mallorca per part de diferents administracions i particulars.

Per exemple, l’Ajuntament de Santa Margalida va registrar la petició de processó de la Beata com a Festa d’Interès Cultural el 2018 i l’Associació Francesc de Borja Moll va demanar protegir les rondalles com a Bé d’Interès Cultural Immaterial el 2022. Aquests són alguns dels exemples però n’hi ha molts més que, d’ençà que es varen registrar, no han obtingut resposta, ja que no existia cap mecanisme per tramitar la protecció.

Els membres del Consell Assesor són els següents:

Juan José Soler Martínez: historiador.

Caterina Valriu Llinàs: escriptora i investigadora de la literatura oral.

Bartomeu Bestard Cladera: cronista de la ciutat de Palma.

Eugènia Gallego Cañellas: musicòloga.

Juana Maria Borrás Riera: artesana de moda i investigadora.