El record d'Antoni Serra omple Can Alcover i la Casa Museu Llorenç Villalonga dels seus amics i lectors

Aquest passat divendres Can Alcover es va omplir d'amics i lectors de l'escriptor i intel·lectual Antoni Serra, en el marc del monogràfic que la Fundació Mallorca Literària, coordinat per Francesc Sanchis, li dedica a l'autor de Sóller, mort el passat 11 de març de 2023 als 87 anys.

Àlex Martín Escribà, expert en el gènere negre, va pronunciar la conferència inaugural del monogràfic sobre la figura del qual considera com «el darrer escriptor que es pot identificar amb l'estètica del mític detectiu que va interpretar Humphrey Bogart». «Antoni Serra era com un personatge de ficció i fins i tot el personatge que va crear, el detectiu Celso Mosqueiro, també va acabar sent un arquetip del de Bogart».

A continuació, Sanchis va moderar una taula rodona dedicada a explorar la faceta més personal de l'escriptor. Hi varen intervenir el periodista i nebot, Miquel Serra; el seu fill Albert Serra, i un íntim amic, Antoni Figuera. La primera jornada del monogràfic es va tancar amb una ruta negra guiada pel també autor de novel·la negra Sebastià Bennasar per diferents escenaris de Ciutat, amb Celso Mosqueiro com a fil conductor.

La segona part del monogràfic conclou aquest dissabte a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem, amb les ponències de Francesc Sanchis, coordinador del monogràfic, Catalina Borràs, Anna M. Vilallonga, Tomeu Canyelles, Jeroni Salom i Carles Cabrera.